Tydligt ställningstagande mot fotbollschefen

Ella Lindvalls blogg

I en händelse på Instagram, som publicerades under tisdagen, svarade Rosengårds lagkapten Caroline Seger på uttalandet: “När nån tror att man kan ta åt sig äran för nåt man har haft NOLL delaktighet i”, skrev hon, följt av en bajs-emoji.

Visst kan det kännas hårt att ta kritik offentligt. Men jag tror att alla kan känna igen sig i ilskan man kan känna när någon tar åt sig äran för ens eget arbete. För det är väl så man får tolka Caroline Segers kritik mot fotbollschefen Roger Palmgren?

Exakt hur verksamheten har bedrivits och vem som har gjort eller sagt vad till vem vet bara de inblandade parterna. Men det man som utomstående vet är att Roger Palmgren kom in som fotbollschef i FC Rosengård efter årsskiftet. Alltså efter fjolårets fiaskosäsong. Visst återstod en stor del av försäsongen, men Palmgren var inte med under det tuffa fjolåret, när Rosengård gjorde sin sämsta säsong någonsin.

Annons

När jag har pratat med Rosengårdsspelarna under den här säsongen så har jag förstått att ingenting av årets stora framgång har kommit gratis. Årets succé tycks vara en reaktion på fjolårets fiasko, en reaktion på att spelare och ledarstab har jobbat hårdare än någonsin.

Det var även någonting som klubbens ordförande Håkan Wifvesson uttryckte under tisdagen. Att sportchef Therese Sjögran, mentor Erling Nilsson, tränare Joel Kjetselberg och spelarna påbörjade arbetet med en plan för att uppnå bättre sportsliga resultat 2024, redan i slutet av förra året.

Så, jag tror att det är flera aspekter som ligger till grund för att Seger reagerade på det som sades i Lundhs podcast. Jag kommer direkt att tänka på tre saker:

Den första är det som nämns ovan. Att spelare, ledare och sportchef hade en plan långt innan Palmgren kom in i organisationen – och att det Palmgren uppger att han sade i ett möte med Joel Kjetselberg redan var självklarheter för spelarna. För till syvende och sist så är det spelarna och ledarstaben som står för det hårda slitet på fotbollsplanen. Det är de som får möta besvikna fans och kritisk media. Det är också spelarna och tränarna som bär den främsta pressen på att göra bra resultat, eller som i år, pressen att säkra ett guld med fem omgångar kvar.

Annons

Den andra saken som jag kommer att tänka på är faktumet hur (nästan överdrivet) ödmjuka Rosengårdsspelarna har varit den här säsongen. Kanske är det så att fjolåret var en riktig käftsmäll för många av spelarna och att det har gjort dem försiktiga. För trots att laget har gått rent såhär långt så har spelarna varit oerhört ödmjuka. De har återkommit till att de inte själva förstår hur bra de är – men framför allt har ingen av de som kanske betytt som mest för laget tagit åt sig någon ära. Inte Caroline Seger, inte Olivia Holdt, inte Momoko Tanikawa, inte Joel Kjetselberg och inte Therese Sjögran.

Den tredje saken som jag tror kan ha legat till grund för tisdagens Instagramhändelser är det faktumet att en man i chefsposition “tar åt sig äran” för någonting som primärt 18 kvinnor presterat ute på fotbollsplanen. Jag vet vad du som läsare tänker nu: “Don’t go there”, “Det här är ingen genusfråga”. Det kanske det visst är. Med tanke på att en av Segers händelser gick ut på att stora delar av Rosengårds lag dansade med till Two and a Half Men-jingeln, “men, men, men”, så tror jag att även den aspekten störde laget. Högst troligt, eftersom flera spelare också valt att dela händelsen.

Annons

Seger visste att händelserna på Instagram skulle väcka starka reaktioner. Hon har varit med i den här branschen länge och vet precis hur det fungerar. Tisdagens offentliga kritik är ett tydligt ställningstagande mot klubbens fotbollschef.

Nu är den stora frågan om Palmgren verkligen kan vara kvar som fotbollschef. Om det är som Seger skriver, att fotbollschefen har varit “NOLL” delaktig, då är ju det ett problem i sig. Men om han har varit delaktig så är det fortfarande ett problem att flera spelare i laget, med lagkaptenen i spetsen, inte tycks ha förtroende för honom.

Rosengård kan vinna SM-guld på hemmaplan på fredag. Efter tisdagens händelser på Instagram har jag svårt att se att spelarna är särskilt sugna på att fira det potentiella guldet med sin nuvarande fotbollschef.