Upplagt för fotbollsfest - konkurrensen har stärkts rejält

Fjolårssäsongen var historisk när Xabi Alonso ledde sitt Bayer Leverkusen till sin första ligatitel någonsin och det genom att inte förlora en enda ligamatch. Utöver det lyckades Alonsos manskap också att vinna tyska cupen och nå Europa League-finalen.

Denna säsong har också startat på bästa möjliga sätt för de regerande mästarna efter att ha vunnit mot fjolårets ligatvåa, VFB Stuttgart, i tyska supercupen och därefter bjudit på en dramatisk 3-2 seger mot Gladbach i gårdagens ligapremiär.

Frågan som många ställer sig nu är om Bayer Leverkusen kommer att kunna försvara ligatiteln?

KONKURRENTERNA

Säsongens toppstrid lär utan tvekan bli händelserik då samtliga titelutmanare har stärkt sina kort på ett eller annat sätt. Jag tänkte nu bjuda på en statusöversikt för samtliga topplag:

BAYERN MÜNCHEN

De senaste årens händelser har tagit hårt på FC Hollywood. Fjolårets titellösa säsong lär också ha varit droppen, för nu vill Bayern München slå tillbaka och återta tronen i Tyskland.

Kikar vi på truppen har det inte varit så mycket rörelse med tanke på vad många hade förväntat sig. I skrivande stund ser det ut som följande:

Det har under sommaren ryktats kring flera spelare i Bayern, framför allt Kingsley Coman och Leon Goretzka. Fransmannen Coman sägs vara en försäljningskandidat för FCB och enligt tysk media ska PSG vara intresserade av att vilja värva tillbaka yttern. Men i dagsläget är inget på bordet.

Gällande Goretzka har klubben varit tydliga med att han inte kommer få så mycket speltid och därför bör kika på andra alternativ. Tysken vill dock stanna kvar i München och kämpa till sig en plats. I tisdags fick vi återigen se Goretzka på planen när Bayern München spelade en träningsmatch mot Grasshopper. Då fick mittfältaren dock agera som mittback, vilket han har gjort vid ett par tillfällen under förra säsongen då FCB led av försvarsskador. Frågan är om inte Kompany och FCB kanske tänker skola om Goretzka till MB då man vill ha uppbackning i försvaret. Detta med tanke på att högerbacken/mittbacken Stanisic dragit på sig en knäskada och kommer vara borta ett par veckor och även nyförvärvet Ito (försvarare) är borta de kommande månaderna på grund av en bruten fot. Så, vem vet, Goretzkas envishet och lojalitet har kanske öppnat upp en ny plats för honom i Kompanys Bayern München?

Sett till försäsongen och den första tävlingsmatchen för säsongen (4:0 seger mot Ulm i cupen) har Bayern visat upp en stark fasad. Vi får se om laget också kan steppa upp under säsongen. Det man märker är en tydlig revanschlust i Bayern-lägret och med Kane i spetsen är ligatiteln i sikte. Engelsmannen vill ju självfallet bryta sin galna förbannelse och vinna sin första titel i karriären.

DORTMUND

Fjolårets Champions League-finalister har precis som Bayern München bytt tränare. Edin Terzic och BVB-styrelsen kom överens om att bryta kontraktet då Terzic, enligt den officiella sagan, ska ha velat lämna klubben. I stället har den före detta BVB-spelaren och assisterande tränaren, Nuri Sahin, blivit utnämnd till huvudtränare.

Kikar vi på BVB’s transfersommar så har de varit väldigt aktiva:

Enligt mig har Dortmund stärkt sin trupp. Tappet av Füllkrug är tungt, men att få in en sådan slant för en spelare som är 30 plus kan en klubb som Dortmund inte tacka nej till. Dessutom har Sahin fått in Serhou Guirassy från Stuttgart. Anfallaren stod förra säsongen för 30 mål (på 30 tävlingsmatcher) och Dortmund hoppas på att han kan fortsätta så. Dock är han skadad och missar säsongsöppningen.

Sedan har Dortmund som ni ser också värvat in tre tyska landslagsspelare i Maximilian Beier, Waldemar Anton och Pascal Groß. En oerhörd förstärkning på flera plan. Mittbacken Anton som verkligen visade framfötterna förra säsongen när han som kapten ledde fram sitt Stuttgart till en stark andraplats. Beier med sitt flexibla och dynamiska anfallsspel från Hoffenheim. Och sedan sist, men inte yngst, den rutinerade Groß från Brighton. För mig är Groß utan tvekan det största kapet som gjorts denna sommar. För endast sju miljoner euro har Dortmund fått en extremt spelskicklig och erfaren central mittfältare som verkligen kan lyfta laget till en ny nivå.

En ”liten” joker man bör hålla ett extra öga på är försvarsbjässen Niklas Süle. 28-åringen har haft en riktigt tuff period. Från att ha blivit petad i Dortmund till att inte ens tas ut till landslaget – men denna sommar har Süle verkligen tagit saker i egna händer. Under hela sin professionella karriär har hans vikt diskuterats. Süle har själv sagt att han inte är särskilt bra på att hålla en strikt diet, vilket har lett till att hans tränare genom åren har varit tvungna att bänka honom på grund av (icke)formen han befunnit sig i. Men under ”sommarlovet” har Süle gått ner cirka tio kilo och byggt upp en fin grundfysik, vilket lär öppna upp för mer spel under nya huvudtränaren Sahin. Det man inte får glömma bort är att Süle, trots sin storlek, är väldigt bollskicklig och snabb. Lyckas han hålla sig i god form kan han utan tvekan vara en av ligans bästa försvarare.

RASENBALLSPORT LEIPZIG

På tränarbänken har vi fortsatt Marco Rose som kan vara väldigt nöjd över sommarens transferfönster så här långt. Ja, RBL har sålt Olmo, men för en väldigt bra peng (cirka 55 miljoner euro), men däremot har man kunnat behålla och förlänga kontraktet med den eftertraktade anfallaren Sesko och även fått låna Xavi Simons på nytt, trots intresse från flera andra storklubbar.

Det som framför allt talar för RBL är kontinuitet. Jämför man med Bayern och Dortmund har man haft samma tränare i snart två år och dessutom är en stor del av truppen sig lik. Laget har givetvis åkt på ett par tunga tapp genom åren, men den sportsliga ledningen har lyckats fylla dessa håll på ett bra sätt. Ser man till laget i stort tycker jag verkligen att de har kapaciteten att utmana om ligatiteln, däremot tycker jag att det kanske saknas lite tyngd. RBL har många lovande och bra spelare, men ryggraden håller enligt mig inte samma klass som hos FCB, BVB eller B04.

VFB STUTTGART

Slutligen har vi fjolårets överraskningslag nummer två, VFB Stuttgart. Om inte Xabi Alonso hade trollbundit oss med sitt Bayer Leverkusen så hade alla pratat om Sebastian Hoeneß makalösa resa med Stuttgart. Från kvalkamp till plats två i Bundesliga på bara ett år.

Under sommaren har klubben återigen fått hantera tunga tapp. För ett år sedan lämnade bland annat kaptenen Wataru Endo klubben för att ansluta till Liverpool. Denna sommar tappade man återigen sin kapten (Anton till Dortmund). Utöver det försvann som bekant anfallsstjärnan Guirassy också till BVB. Dock har man kunnat behålla andra viktiga spelare såsom Chris Führich och Angelo Stiller. Utöver det har Stuttgart agerat så här på transfermarknaden i skrivande stund:

Trots tappen bjöd Stuttgart på en fin uppvisning i lördags när de ställdes mot Bayer Leverkusen i tyska supercupen. Det var nästan som om de inte hade förlorat några nyckelfigurer i laget. Frågan är dock om VFB har kapaciteten att utmana i ligatoppen samtidigt som laget också ska medverka i säsongens Champions League-spel? Jag är personligen tveksam till detta, men jag motbevisas gärna av Hoeneß och Co.

Ja, det var toppkandidaterna enligt mig, men som vanligt lär ett lag överraska oss alla. Det är alltid en härlig känsla inför en ny säsong – hoppet hos alla lever, innan verkligheten sätter ner sin fot.

Mitt ligatips inför säsongen ser ut som följande:

1. Bayern München

2. Dortmund

3. Bayer Leverkusen

4. RB Leipzig

5. Stuttgart

6. Frankfurt

7. Werder Bremen

8. Gladbach

9. Freiburg

10. Union Berlin

11. Wolfsburg

12. Hoffenheim

13. Heidenheim

14. St. Pauli

15. Augsburg

16. Bochum

17. Mainz

18. Holstein Kiel