Uppgifter: Lindelöf kan lånas ut - flera klubbar ska vara intresserade

Den brittiska tabloiden The Sun skriver under måndagen att Manchester Uniteds svenske back, Victor Nilsson Lindelöf, kan komma att lånas ut under den kommande säsongen. Tidningen skriver att José Mourinho är en stor supporter av “Vigge” men att Chris Smallings och Phil Jones insatser i mittförsvaret fått honom att överväga en utlåning.

The Sun skriver att ett antal klubbar i Premier League och övriga Europa redan visat sitt intresse för svensken.

– Victor är väldigt lovande men José funderar på att låna ut honom nästa säsong, säger en källa till tidningen.

Dessutom uppger The Sun att Mourinho spanar in Barcelonas Samuel Umtiti och WBA:s Johnny Evans som potentiella förstärkningar till truppen.

Totalt har det blivit 16 Premier League-matcher och fem CL-matcher plus ett antal framträdanden i de inhemska cuperna för Nilsson Lindelöf den här säsongen och mot Arsenal senast blev landslagsförsvararen utsedd till matchens lirare.