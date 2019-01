ÖFK-tränaren bekräftar intresse för Chelsea-talang: "Ett av flera namn vi jobbat med"

Östersunds FK uppgavs i går ha gjort klart med ett lån från Chelsea. Daily Mirror rapporterade att Londonklubbens centrale mittfältare Charlie Colkett, 22, kommer att lånas ut till ÖFK över den kommande säsongen för spel i allsvenskan, men även med en köpoption inskriven i avtalet för köp 2020.

Nu bekräftar ÖFK-tränaren Ian Burchnall intresse för engelsmannen.

– Vi var faktiskt sammankopplade med honom i somras också, men då blev det inte av. Han är ett av flera namn som vi har jobbat med, säger han till ÖP.

– Vi försöker hitta spelare som har en stor potential, men inte uppfyllt den ännu, och sedan hjälpa dem att göra det, fortsätter han.

Colkett är fostrad i Chelsea, men har under senaste åren blivit utlånad till en rad olika klubbar – Bristol Rovers, Swindon Town, Vitesse – och senast under förra hösten till Shrewsbury Town i League One. Colkett fick däremot ont om speltid i höstas och gjorde endast en ligamatch i den engelska tredjedivisionen.