ÖFK nära värvning av Chelseatalang: "Några saker som är kvar"

ÖFK har under en tid visat intresse för Chelseatalangen Charlie Colkett, 22. Engelska Daily Mirror uppgav tidigare i januari att ÖFK ville låna in den centrale mittfältaren över nästa säsong och att avtalet skulle inkludera en köpoption.

Därefter har Daily Mirror uppgett att Aston Villa visat intresse för Colkett, men av ÖFK-tränaren Ian Burchnall att döma så är den svenska klubben närmare att locka till sig Colkett.

– Jag tror att det är så nära det kan bli, säger han till Östersunds-Posten.

– Det är några saker som är kvar.

Colkett är fostrad i Chelsea, men har under senaste åren blivit utlånad till en rad olika klubbar – Bristol Rovers, Swindon Town, Vitesse – och senast under förra hösten till Shrewsbury Town i League One.