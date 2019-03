Officiellt: Sju klubbar på tre år - förre City-talangen klar för division 1-klubb

Tidigare Manchester City-talangen Zackarias Faour, 21, har under senaste åren varit runt i flera klubbar. Faour tillhörde mellan 2013 och 2017 Manchester Citys akademi, men blev under 2016 och 2017 utlånad till Midtjylland och Nordsjaelland. Sommaren 2017 lämnade han därefter City permanent för spel i Sirius, men blev under 2018 utlånad till Öster och i december i fjol blev han klar för spel i portugisiska klubben Leixoes SC.

Nu är Faour klar för sin sjunde klubb på tre år, räknat från när han först lämnade Citys U23-lag för utlåning till Midtjylland 2016. Division 1-klubben Assyriska IK meddelade under fredagen att spelaren är klar för ett avtal över två år med klubben.

– Egentligen var vi klara med truppen, men chansen att testa något så här pass spännande kunde vi inte tacka nej till. Han har verkligen visat att han tillför något väldigt spännande till truppen. Egenskaperna vi sett är att det är en rörlig och bolltrygg spelare, säger Assyriskas huvudtränare Andreas Tegström till jnytt. se.

Faour tillhörde Malmö FF innan han flyttade till Manchester och England.