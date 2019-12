Officiellt: Blåvitt lånar ut ghanan igen

IFK Göteborg hämtade under sommaren 2015 in ghananske mittfältaren Lawson Sabah, 22, men har sedan dess lånat ut spelaren vid flera tillfällen. Under 2017 blev det utlåning till Varbergs Bois och både under 2018 och 2019 till FC Linköping City.

Nu meddelar Blåvitt att det även under 2020 blir en utlåning för 22-åringen till FC Linköping City med spel i division 1.

– Vi tror att detta är det bästa för Lawson. Som vår egen trupp ser ut i dagsläget kan vi inte erbjuda honom den speltid han behöver för att utvecklas, säger IFK Göteborgs sportchef Kennet Andersson i en kommentar på föreningens hemsida.

Sabah har avtal med Blåvitt fram till nästa sommar.

– Vi kommer självklart att följa honom under utlåningstiden och önskar honom lycka till under det kommande halvåret i Linköping. Vi har ett väldigt bra samarbete med dem. Vad som händer därefter vet vi i dagsläget inte utan vi utvärderar situationen kontinuerligt, säger Andersson.