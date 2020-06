Manchester City uppges redo att lägga bud på Milan-mittfältare

Manchester City uppges ha identifierat ett potentiellt nyförvärv till nästa säsong. RMC Sport uppger att City är redo att lägga ett 50 miljoner euro, drygt 521 miljoner kronor stort bud på Milans algeriske innermittfältare Ismael Bennacer. Även Paris Saint-Germain uppges vara intresserat av spelaren och därför rapporteras City vilja göra en snabb affär.

Bennacer har just nu avtal med Milan till sommaren 2024 och anslöt till klubben så sent som under förra sommaren från Empoli. Däremot har han också tidigare erfarenheter av spel i England, då han tillhörde Arsenals akademi mellan sommaren 2015 och sommaren 2017. Den här säsongen är spelaren noterad för 23 matcher i Italien.

Bennacer har 22 A-landskamper för Algeriet på cv:t, men har även tidigare spelat med franska U-landslag. I fjol var han med och ledde landslaget till seger i Afrikanska mästerskapen.