Juventus uppges intresserat av Graziano Pelle

Ja, det är knappast väntade uppgifter som Goal skriver om under nyårsdagen. Juventus ska alltså vara intresserat av att hämta in anfallaren Graziano Pelle, 35, under vinterns transferfönster. Detta för att spetsa till sin anfallsbesättning som just nu innehåller spelare som Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo och Alvaro Morata.

Graziano Pelle var framför allt het under sin tid i nederländska Feyenoord och i Southampton, men efter att han lämnade Saints 2016 har han inte varit speciellt omskriven.

Just nu huserar anfallaren i kinesiska Shandong Luneng Taishan.