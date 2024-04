Uppgifter: Feyenoord vill ersätta Slot – med Artetas assisterande tränare

Sillybloggen

Sent under fredagskvällen kom besked att Liverpool och Feyenoord kommit överens om en kompensation för att Merseysideklubben ska få anställa Slot, hans assisterande tränare Sipke Hulshoff och prestationsansvarige Ruben Peeters. Paketpriset för trion landar på elva miljoner euro (128 miljoner kronor) enligt The Athletic.

Men Liverpools tränarjakt kan även få påverkan för toppkonkurrenten Arsenal.

Enligt flera brittiska medier har Feyenoord identifierat Mikel Artetas assisterande tränare, Albert Stuivenberg, som Slots ersättare.

Stuivenberg har ett förflutet i Feyenoord då han jobbat i klubbens akademi i tio år mellan 1991 och 2001. Inga kontakter ska vara tagna, men nederländaren uppges vara högt upp på listan för Feyenoord gällande tänkbara Slot-ersättare.

Stuivenberg har arbetat i Arsenal sedan 2019.