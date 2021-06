Uppgifter: Liverpool intresserat av Isak

Real Sociedads svenske landslagsanfallare Alexander Isak, 21, imponerade under den gångna säsongen med 17 mål och två assist på 34 matcher i La Liga. I måndags inledde han även EM bra med det svenska landslaget, då han stod för en fin insats mot Spanien (0-0) i gruppspelet i Sevilla.

Isak har under senaste tiden kopplats ihop med en framtida övergång till Barcelona, och tidigare under onsdagen rapporterade den spanska tidningen Mundo Deportivo att Isak “bländade världen” mot Spanien och följs av just Barcelona, men även av Arsenal och Roma. Även den regerande Champions League-mästaren Chelsea har nämnts som en intressent av svensken.

Nu uppger den spanska lokaltidningen Noticias de Gipuzkoa, som publiceras i San Sebastián, att Liverpool följer Isak och ser svensken som en potentiell ersättare till anfallaren Roberto Firmino, som har kontrakt med den engelska storklubben till sommaren 2023. Isak kan dock till en början få agera backup till brassen.

Enligt lokaltidningen finns det samtidigt en stor konkurrens med flera klubbar, som är med i leken, om att värva Isak och utköpsklausulen uppges vara på runt 70 miljoner euro, drygt 700 miljoner kronor. Isak spelar härnäst med Sverige mot Slovakien på fredag i EM-gruppspelet.