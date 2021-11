Förre Bajen-spelaren tar över division 2-klubb: "Ska vara som en anka"

Christophe Lallet värvades till Hammarby från Degerfors inför säsongen 2012 och blev kvar i Bajen i två år innan flyttlasset gick vidare. Fyra år senare lade yttermittfältaren skorna på hyllan, endast 29 år gammal, för att satsa på musiken.

Nu har Lallet presenterats som ny huvudtränare för FC Gute i division 2 inför nästa säsong.

– Jag kommer in i ett guldläge där laget praktiskt taget krigat in till sista sparken och hållit sig kvar. Vi ska vara som en anka. Ni kanske har sett den där bilden där ankan över ytan ser ut att simma runt i lugn och ro, men under vattenytan paddlas det på som fan, men ingen ser det, säger Lallet till tidningen Hela Gotland.

Lallet har tidigare tränat Västerhaninge i division 3 och Vendelsö i division 5, samt varit analytiker i Degerfors IF, efter sin återkomst till fotbollen.

Kontraktet med FC Gute är inte påskrivet ännu, men det finns en muntlig överenskommelse om ett kontrakt på minst två år enligt Hela Gotland.