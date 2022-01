Officiellt: Milan-back lämnar för konkurrent

Milan gav under måndagen besked om att backen Andrea Conti, 27, lämnar klubben för spel i ligakonkurrenten Sampdoria. Conti kom till Milan från Atalanta under sommaren 2017 och var under förra vårsäsongen utlånad till Parma.

Conti har under den här säsongen fått knapp speltid med Milan och är bara noterad för en match i Serie A. Förra säsongen gjorde han 14 matcher i Serie A och två matcher i Europa League. På meritlistan finns bland annat en A-landskamp med Italien.