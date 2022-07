Brittisk press: Portugis till Fulham - för över 200 miljoner

Sillybloggen

Premier League-gänget Fulham är på väg att knyta till sig 26-årige Joao Palhinha från Sporting i den portugisiska högstaligan, enligt The Sun. Men Palhina blir inte billig att värva för klubben från sydvästra London – om man ska tro uppgifter i brittisk press.

Affären, som ansedda The Athletic tidigare skrivit om, uppges enligt The Sun uppgå till 17 miljoner pund, vilket motsvarar omkring 210 miljoner svenska kronor. Den sistnämnda tabloiden gör även gällande att det är ett flerårigt avtal som gäller för portugisen, som uppges åka till London under lördagen för att läkarundersökas.

I den portugisiska högstaligan har den defensiva mittfältaren gjort totalt över 160 matcher, där han representerat ett gäng olika klubbar.