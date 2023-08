Officiellt: Canos lämnar Brentford för Valencia

Sillybloggen

Brentford gick under söndagen ut med att den spanske yttern Sergi Canos, 26, lämnar för spel i Valencia framöver. Canos kom till Brentford från Liverpool på lån under säsongen 2015-2016, och flyttade sedan till klubben permanent från Norwich under vintern 2017. Sedan dess har han varit med på klubbens resa till att bli ett etablerat lag i Premier League.