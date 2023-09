Brittisk media: Manchester United överväger att ta in El Ghazi

Sillybloggen

Sent under måndagskvällen uppger den engelska tidningen Daily Mail att United nu överväger att ta in den nederländske högeryttern Anwar El Ghazi, 28, som en lösning på ytter-problematiken. El Ghazi är just nu utan kontrakt – efter att ha brutit med PSV Eindhoven – och kan därmed komma in gratis, även om det engelska transferfönstret är stängt.

Daily Mail beskriver en möjlig affär som en “chockövergång”, och rapporterar även att spelaren har alternativ att ta ställning till i Saudiarabien.

El Ghazi har tidigare även en bakgrund med spel i Aston Villa och Everton i England. Han har genom åren gjort 15 mål och fem assist på 73 matcher i den engelska högstaligan.