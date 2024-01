Uppgifter: Manchester United jagar Olise

Sillybloggen

Manchester United ska ha identifierat Crystal Palaces ytter Michael Olise som ett stort transfermål i sommar, enligt Evening Standard.



Sir Jim Ratcliffe har nyligen köpt in sig i Manchester United och en av de första värvningarna till den nya eran kan bli just Olise.



22-årige Olise har ett förflutet i en del ungdomsakademier i England och spenderade sin juniortid i Arsenal, Chelsea och Manchester City. När inget genombrott skedde i någon av dessa klubbar tog Olise vägen via Reading för att på senare tid slå igenom ordentligt i Crystal Palace.



I somras ska Chelsea ha varit nära att köpa Olise, men fransmannen förlängde i stället kontraktet med Palace till 2027.