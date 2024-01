Uppgifter: FCK överens med Nijmegen om Mattsson-värvning

Sillybloggen

Under onsdagskvällen uppger transfer-specialisten Fabrizio Romano att FCK har kommit överens med NEC Nijmegen om en värvning av Mattsson värd fyra miljoner euro, motsvarande 45 miljoner svenska kronor, plus bonusar. Mattsson väntas nu flyga till Köpenhamn under torsdagen för medicinska tester och för att slutföra en övergång.

Så sent som i helgen uttalade sig Mattsson om FCK:s intresse, och sa då följande:

– Det är inte upp till mig, det är klubbens beslut. Jag har inget mer att tillägga. Jag vill inte prata om FCK, för jag pratar hellre om dagens match. Mitt fokus ligger på Nijmegen, för det är här jag spelar, och det är jag glad för, sa han enligt Tipsbladet och fortsette:

– Jag kommer inte vara här för alltid, men jag vet inte när jag inte kommer vara här längre.

Mattsson, som sitter på ett utgående kontrakt, kom till NEC från Silkeborg under 2021, och har genom åren gjort 20 mål och åtta assist på 77 framträdanden med den nederländska klubben. Han har vidare representerat flera danska U-landslag.

Samtidigt har Mattsson, som har en dansk mamma, även svensk koppling, då han är son till den svenske tränaren Joakim Mattsson, som genom åren har varit tränare i flera danska klubbar.