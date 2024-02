The Athletic: Gavi på PSG:s radar

Sillybloggen

Barcelonas juvel Gavi, 19, ådrog sig en korsbandsskada under Spaniens EM-kvalmatch mot Georgien i november. Hans säsong tog därmed slut, och det är oklart om mittfältaren kommer hinna rehabilitera sig inför sommarens EM-slutspel.

Han har tidigare ryktats till storklubbar, bland annat Chelsea och Bayern München. Men nu uppger trovärdiga The Athletic att en ny gigant har gett sig in i kampen om Gavi.

Det handlar om PSG, som med allra största sannolikhet kommer förlora sin största stjärna Mbappé till sommaren. Under torsdagskvällen hävdade nämligen just The Athletic att Mbappé har meddelat sitt beslut att lämna PSG till klubbledningen. Detta gör att PSG vill värva stort i sommar, enligt tidningen.

The Athletic skriver också att Gavi i princip inte är till salu – men det finns en detalj som kan göra att Barcelona är villiga att släppa Gavi. Han har nämligen en hisnande utköpsklausul.

Annons

När han förlängde med Barcelona hösten 2022 fick blev det nämligen klart att han har en utköpsklausul på häpnadsväckande en miljard euro, över tio miljarder svenska kronor. Så om PSG vill ha spanjoren får de vara beredda att slanta upp rejält.

Om Barcelona nu säljer Gavi till sommaren kan de lägga pengarna på en annan ung spelare, nämligen Arsenals Gabriel Martinelli. Mundo Deportivo uppgav nämligen under torsdagen att Barcelona förbereder ett värvningsförsök av brassen i sommar. Priset?

1,1 miljarder kronor.

Det är också oklart om Gavi vill lämna Barcelona för spel i Paris.

Gavis kontrakt med Barcelona sträcker sig till sommaren 2026. Denna säsongen hann han göra två mål och en assist på 15 matcher för Barcelona, innan sin allvarliga skada. I det spanska landslaget har han gjort fem mål på 27 landskamper.

Annons

Barcelona ligger på tredje plats i La Liga.