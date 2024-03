Isländsk media: Sigurdsson klar för Valur

Sillybloggen

Det är isländska 433.is som rapporterar om att Sigurdsson har skrivit på för Valur hemma på Island, uppgifter som kommer efter att klubbens sportchef Börkor Edvardsson bekräftat att man har varit i dialog med Sigurdsson angående ett avtal, enligt isländska RUV.is.

Sajten bold.dk har varit i kontakt med Lyngby, som inte vill kommentera uppgifterna.

Om flytten skulle bli till verklighet skulle det innebära att Sigurdsson återvänder till Island efter 19 år som utlandsproffs.

Sigurdsson anslöt till Lyngby under sommaren 2023 och hann under sin tid i klubben med att göra sex framträdanden och två mål i liga- och cupspelet. Tidigare under sin karriär har han representerat klubbar som Everton, Swansea, Hoffenheim och Tottenham.