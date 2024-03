Uppgifter: Chelsea utmanar om Yoro

Sillybloggen

Denna säsongen har fransmannen blommat ut rejält – han spelar 90 minuter i princip varje match och är en starkt bidragande faktor till att Lille ligger fyra i Ligue 1.

Tidigare under året har klubbar som Manchester United, Manchester City, PSG och Real Madrid rapporterats vara intresserade av att plocka in 18-åringen. Nu uppger The Evening Standard att en ny storklubb ger sig in i kampen.

Det handlar om Chelsea. Tidningen skriver att klubben har pekat ut Yoro som ersättare till Thiago Silva, som fyller 40 i år och sitter på ett utgående kontrakt.

Det har tidigare rapporterats att Lille kräver 60 miljoner euro, cirka 676 miljoner kronor, för mittbacken.

Denna säsongen har den reslige försvararen gjort 34 framträdanden och tre mål för Lille. Totalt har det blivit 50 framträdanden i klubben.

Yoros kontrakt med Lille sträcker sig till sommaren 2025.