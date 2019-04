Agüero brände straff - Lloris tredje straffräddning 2019

Tottenham tog i kväll emot Manchester City i första kvartsfinalmötet i Champions League - och matchen hettade till direkt på Tottenham Stadium. Raheem Sterling tog i den tolfte minuten avslut mot mål, men fick se bollen täckas undan av Danny Roses ena arm, vilket ledde till att domaren Björn Kuipers blåste av spelet.

Kuipers tog hjälp av VAR och valde därefter att tilldela City straff. Trots det blev det inte en drömstart på kvartsfinalen för bortalaget, då Sergio Agüero klev fram och missade straffen. Tottenham-målvakten Hugo Lloris gick åt rätt håll och stod för en fin räddning.

Lloris gjorde därmed även sin tredje räddning på tre straffar under 2019. Frankrikes landslagsmålvakt räddade även straff från Jamie Vardy och Pierre-Emerick Aubameyang tidigare i år i Premier League.

3 - Hugo Lloris has saved all three of the penalties that he has faced with Spurs in all competitions in 2019, stopping efforts against Leicester City, Arsenal and Manchester City tonight. Imposing. #TOTMCI pic.twitter.com/Z15lJ1miq5