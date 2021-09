Barcelonas fiasko - sämsta Champions League-starten någonsin: "Koeman har grävt sin egen grav"

Barcelona har inlett Champions League-gruppspelet med två raka förluster efter 0-3 mot Bayern München och 0-3 mot Benfica. Det är första gången i turneringens historia som Barça förlorar sina två första matcher, enligt statistiktjänsten Opta. Det har bara hänt en gång i Uefa-tävlingar tidigare, i Uefa-cupen mot Porto säsongen 1972/1973.

Barça riskerar nu att missa slutspelsfasen i Champions League för första gången sedan säsongen 2003/2004, när de inte lyckades kvala in till gruppspelet. Senaste gången Barcelona åkte ur Champions League i gruppspelsfasen var säsongen 2000/2001 efter två raka förluster mot Besiktas och Milan, skriver BBC.

Reaktionerna i den spanska pressen är hårda morgonen efter fiaskot mot Benfica. "Det här är en mardröm", skriver Barcelonatidningen Sport på sin förstasida. "Mot repen", fyller Mundo Deportivo, en annan Barcelonatidning, på med. Madridpressen är inte nådigare i sin kritik. "Total katastrof", lyder Marcas förstasida, medan AS konstaterar att Barça "sjunkit".

Sports krönikör Joan Batlle skriver att Barcelona-tränaren Ronald Koeman nu har grävt sin egen grav och inte längre kan fortsätta på posten. Lluis Mascaro fyller i med att "detta är en olidlig mardröm", medan Gabriel Sans på Mundo Deportivo konstaterar att det var "ännu en svart natt för Barcelona i Champions League".

2 - Barcelona have lost their first two matches in a UEFA European campaign for only the second time in their entire history, after their two defeats in UEFA Cup first round tie with FC Porto in 1972-73 and suffering elimination.