C More sänder MFF:s play off-matcher i CL

Från och med den här säsongen ser du Champions League hos Telia och C More. Därmed står det nu klart, efter att Malmö FF slagit ut Rangers i den tredje kvalrundan, att Telia och C More sänder MFF:s kommande play off-matcher.

De två matcherna mot Ludogorets avgör om Sveriges CL-representant tar sig vidare till turneringens gruppspel, och play off-mötena kommer spelas 17/18 augusti samt 24/25 augusti.

MFF inleder på hemmaplan och på den matchen kommer C More ha studio på plats i Malmö.

Malmö säkrade avancemang i kvalet efter att ha besegrat Rangers med 2-1 på bortaplan i returen under tisdagen. Sammanlagt vann man med 4-2.

ANNONS

Streama alla matcher från Uefa Champions League på Telia & C More.