Chelsea CL-mästare - Havertz hjälte mot City

Under lördagen avgjordes Champions League-finalen mellan Manchester City och Chelsea – där det förstnämnda laget gick in som favorit. City vann Premier League i överlägsen stil och har imponerat under årets säsong.

Chelsea har å sin sida fått ett rejält lyft sedan Thomas Tuchels inträde i laget och finalen mot City blev också en jämn historia – men en målsnål sådan.

Första halvlek bjöd på en del chanser, men den rätta skärpan saknades framför mål. Men i slutet av första tog Chelsea ledningen.

Kai Havertz kom fri, rundade Ederson i Citys mål och med vänsterfoten placerade han in 1-0 för Londonlaget som också gick till halvtid i ledning.

I andra halvlek hade City ett tydligt spelövertag, men Chelsea saknade inte chanser att ställa om. Precis som i första halvlek hade lagen svårt med skärpan när lägena väl dök upp och kanske saknade City sin spelregissör Kevin De Bruyne, som byttes ut i början av andra halvlek. Detta efter att belgaren blivit knockad efter en kollision med Chelseas Antonio Rudiger.

På tilläggstid var dock City oerhört nära att kvittera, men Riyad Mahrezs avslut gick strax utanför det högra krysset och Chelsea vann därmed finalen och är CL-mästare 2021.

- Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet verkligen inte. Jag har väntat länge på detta, säger Havertz till BT Sport enligt BBC.

Chelseas hjälte fortsätter:

- Nu vill jag tacka min familj, mina förändrar, min mormor, farmor och min flickvän. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har väntat 15 år på det här ögonblicket och nu är det här.

Chelseas manager Thomas Tuchel:

- Att få dela det här med alla är otroligt. Vi gjorde det. Wow. Jag vet inte vad jag ska känna.

- Spelarna var fokuserade och hängivna att vinna det här. Vi ville vara som en sten i deras sko. Vi uppmuntrade alla att steppa upp, att vara mer modiga och skapa farliga kontringar. Det var en fysiskt tuff match och vi var tvungna att hjälpa varandra.

Efter matchen utbröt vild glädje bland Chelsea spelare som kramade om varandra efter att ha tagit klubbens första CL-titel sedan 2012.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva - Mahrez, Sterling, Foden

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho, Chilwell - Mount, Werner - Havertz