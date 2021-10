FEM SPANINGAR: 0-4 - men det kan ändå få en positiv effekt för MFF

Förnedringen på Stamford Bridge

Det ska vara skillnad på en allsvensk serieledare och laget som leder Premier League och som förra säsongen vann Champions League, och som efter det köpt Romelu Lukaku för över en miljard kronor. Och det var det också. Chelsea gjorde fyra mål. MFF hade inte något skott på mål (två över). Hemmalaget mönstrade en stark startelva, och det spelade ingen roll att Lukaku och Timo Werner klev av med skador i den första halvleken. Det var spel på en planhalva, Chelsea ville framåt, ville vinna (Tuchel var rasande när det var ett par situationer då hans spelare inte öste på framåt, då stod det 2-0). Det gick fort och det var hela tiden med hög kvalitet.

Ännu en tung start

Mot Juventus låg MFF under med 0-3 i halvtid. Mot Zenit släppte man in ett mål efter nio minuter. Mot Chelsea tog det också nio minuter innan 0-1. Det är svårt som det är mot vasst motstånd i Champions League, och det blir inte enklare med en uppförsbacke så tidigt i matcherna.

Rätt att byta ut flera viktiga spelare

Dubbelbyte i halvtid när reservmålvakten Ismael Diawara och anfallaren Malik Abubakari kom in, och ut gick Johan Dahlin och Veljko Birmancevic. Då stod det 0-2. Sedan ett dubbelbyte efter 58 minuter vid 0-4, ut med Anders Christiansen och Sergio Pena ut - in med Adi Nalic och Erdal Rakip. Helt rätt av MFF att ta ut bra och viktiga spelare för att ge vila inför allsvenskan. Visst, beslutet blev säkert enklare när man låg under, men man vill inte hamna där man var 2015 och slutade femma i allsvenskan. MFF vill vinna allsvenskan för att få spela i Champions League. Och nu är allsvenskan så tajt samtidigt som CL är så tuff, då är det rätt givet att man borta mot Chelsea tar ut viktiga spelare tidigt.

0-4 - men det kan ändå få en positiv effekt

Malmö FF spelades ut och och föll med 0-4. Mot bästa möjliga motstånd och tempo. Det kan knäcka spelare, men tror att MFF är medvetna om att det ska vara skillnad och att det är allsvenskan som det är störst fokus på. Det gäller att ta förlusten på rätt sätt och se det som en erfarenhet som man kan ta med sig till allsvenskan. Att spela matcher mot världsmotstånd kan utveckla och ge ett högre tempo och bättre kvalitet. Att få matcher som mot Chelsea kan vara viktigt i den allsvenska slutspurten.

Kan ha blivit en dyrköpt seger för Chelsea

Lasse Nielsen kapade Romelu Lukaku vid straffen till 2-0, och anfallsstjärnan fick så ont att han tvingades byta. Sedan drog Timo Werner en baksida och tvingades också byta. Då hade det gått 44 minuter. Det var inte vad Thomas Tuchel ville se, två i hans anfallstrio, och Lukaku som är den som är värvad för att ösa in mål.