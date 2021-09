FEM SPANINGAR: "Svårt att se MFF hämta något i CL-gruppen"

Horribel start av Malmö FF

Under de första tio minuterna fanns bara ett lag på planen, och det var inte Malmö FF. Gästerna kom knappt över halva planen under denna period och Zenit S:t Petersburg öste fram i anfallsvåg efter anfallsvåg. I dess 3-4-3-system lyckades de skapa två-mot-en-lägen på MFF:s kanter, och hittade hela tiden ytor mellan wingback och mittback i de himmelsblås försvar. Efter ett långt Zenitanfall, där ett till synes paralyserat MFF inte fick undan bollen, hittade Douglas Santos inspel från vänster Claudinho som styrde in ledningsmål i minut nio. Bara en gång tidigare under den här säsongen har Malmö FF inte varit med i matchen överhuvudtaget - mot Djurgården i maj när de förlorade med 3-0. Skånelaget hittade de en väg tillbaka in denna gång, åtminstone tillfälligt.

