FEM SPANINGAR: "Tänk vilken avslutning det hade kunnat bli, Forsberg…"

Marsch tog bort Forsberg-rollen

När Leipzigs tränare Jesse Marsch valde att formera om och satsa på en 3-5-2-/5-3-2-uppställning på Parc des Princes blev en konsekvens att Emil Forsberg inte fick en plats i startelvan. Svensken klev av tidigt mot Freiburg i helgen som en säkerhetsåtgärd efter att ha fått en liten känning men var redo för spel mot PSG, enligt tyska medier. Leipzig spelade med ett mer rakt tvåmannaanfall än tidigare och Marsch val föll på Nkunku och André Silva. Forsberg, vars roll som släpande forward/offensiv kant försvann i och med det taktiska skiftet, och danske Yussuf Poulsen bänkades.

Leipzig skakade om slarvigt PSG…

Med sin 3-5-2-/5-3-2-uppställning hade RB Leipzig möjligheten att försvara med många man, men samtidigt satsa på en farlig offensiv bestående av snabba omställningar efter bollvinster. Till en början lyckades man också sätta in sin press i bra lägen vilket resulterade i jobbiga och tidiga bolltapp för ett ofta slarvigt PSG. Leipzig skapade en del farligheter men så blev man plötsligt utan en frispark i ett läge där man flyttat upp stora delar av laget och fick se hemmalaget dåna på i en hiskelig fart. För herregud vad det gick undan när Kylian Mbappé fick bollen och på enkelt vis dunkade in 1-0 vid främre stolpen i den tionde minuten. Om det fick gästerna att tappa energi? Icke. De ettriga tyskarna fortsatte att förvirra den skakiga PSG-backlinjen, och i den 28:e minuten gjorde André Silva 1-1, på inspel från wingbacken Angeliño. Välförtjänt. Och Leipzigs wingbacks skulle leverera mer. I den 57:e minuten pangade högerspringaren Mukiele in ett inlägg från nämnde Angeliño. Även det välförtjänt, för det var främst Leipzigs skicklighet som fick hemmalaget i gungning.

…men misstagen blev för kostsamma

Ibland är inte en 2-1-ledning och fint spel nog. Och individuella misstag kan bli väldigt kostsamma på den här nivån. Det fick Leipzig erfara under tisdagen. Först stod Tyler Adams för en knackig hemåtpass som gav Mbappé och Messi möjligheten att gå till attack och göra 2-2. Kort därefter satte Simakan en onödig hand i bröstet på Mbappé som blev till en billig PSG-straff - och 3-2. Leipzig var på många sätt värda en skräll men man blev utan poäng och nu ska det till ett enormt mirakel för att laget, som har noll poäng efter tre gruppspelsmatcher, ska ta sig vidare till slutspel. Det här var sista chansen för Leipzig. Man tog den, men fick också se den glida ur händerna.

Två mål - men Messi överglänstes länge av Mbappé

Lionel Messi startade matchen och blixtrade stundtals till i den första halvleken, men alldeles för sällan. Sedan gjorde han 2-2-målet i 67:e minuten och satte en iskall Panenka-straff till 3-2 med en kvart kvar att spela, men i långa stunder var han osynlig och länge hade PSG svårt att verkligen utnyttja den enorma spetsen i sin forwardstrio. Individuellt överglänstes också argentinaren av en lagkamrat; Kylian Mbappé. Han var mer involverad i spelet och skapade hela tiden oreda när han hade bollen. Han gjorde 1-0 på ett snyggt sätt, assisterade Messi till 2-2-målet på ett läckert vis, fixade straffen som gav 3-2, slog tunnlar och bjöd på snurrfinter. Det var fransmannens briljans som fick publiken att tända till. Snöpligt nog brände Mbappé en straff på tilläggstid.

Så var Forsbergs inhopp

I den 83:e minuten fick Emil Forsberg så hoppa in. Svensken tog plats till vänster men hann inte uträtta särskilt mycket. Han slog en hörna och några enkla passningar när Leipzig tryckte på för en kvittering, men det stora trycket mot PSG:s mål uteblev och Forsberg hamnade inte i många spännande situationer med bollen vid fötterna. Vid ett tillfälle såg han ut att kunna rycka sig loss från PSG:s backlinje vid straffområdeslinjen, men i sista stund blev han istället av med bollen. Efter Mbappés straffmiss på tilläggstid fick han sedan ett relativt bra läge att plötsligt göra 3-3, men hans skott utifrån gick högt, högt över. Tänk vilken dramatisk avslutning det hade kunnat bli… Alla hade så klart räknat in 4-2 när Mbappé stegade fram och bara minuten därefter kunde Forsberg ha ordnat en skräll trots allt.