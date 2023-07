Gustafson skadad när Häcken gick vidare i CL-kvalet

BK Häcken hade en 3-1-ledning att gå på inför returmötet med The New Saints i kvalet till Champions League. Hisingslaget kunde därmed kosta på sig en uddamålsförlust som sämst men ändå gå vidare till andra kvalomgången när de båda lagen drabbade samman i Wales under tisdagskvällen.

Men någon vidare spänning blev det aldrig.

Häcken öppnade nämligen matchen piggt på engelsk mark och tog ledningen i den 19:e minuten. Ett undannickat inlägg hamnade framför fötterna på Ibrahim Sadiq som slog till volley och - via en lätt styrning - tryckte in 1-0 till gästerna från Hisingen.

I slutet av första halvlek kablades dock oroande bilder ut från arenan Park Hall i Oswestry.

Simon Gustafson, som missade stora delar av säsongsinledningen på grund av skadeproblem, blev då liggande på mattan. Häcken-stjärnan fick sitt vänstra lår lindat innan han hjälptes av planen och tvingades bryta matchen med en misstänkt skada.

"Misstänkt bristning i baksida lår men vi behöver undersöka honom vidare i morgon (läs onsdag) innan vi kan kommentera det mer", skriver kommunikationschef Malin Fahlén i ett sms till Fotbollskanalen efter matchen.

Resten av matchen, som de reagerande svenska mästarna hade full kontroll på, blev en transportsträcka. På tilläggstid faställde Momodou Sonko slutresultatet till 2-0 och därmed är Häcken planenligt vidare till andra kvalomgången i Champions League, med sammanlagt 5-1 över två matcher mot TNS.

- Vi mötte ett lag som har spelat ganska många Europamatcher på sin hemmaplan. Det var ingen "walk in the park". Det var en tuff bortamatch, men vi kontrollerade den bra. Vi dödade matchen ganska bra, summerar huvudtränare Per-Mathias Høgmo för GP efter slutsignal.

I andra rundan får Häcken möta vinnaren av färöiska KI (Klaksvíkar Ítróttarfelag) och ungerska Ferencváros, vilket avgörs på onsdag. Första mötet mellan lagen slutade 0-0.

Startelvor:

The New Saints: Roberts - Pask, Astles, Marriott, Davies - Smith, Routledge, Clark - Daniels, Brobbel, J. Williams.

BK Häcken: Abrahamsson - Fridriksson, Tebo, Hovland, Lund - Rygaard, Samuel Gustafson, Simon Gustafson - Sadiq, Trpcevski, Sana.