Så blir MFF:s väg till CL 2024 - när Europaspelet görs om: "Riktigt spännande"

- Ett av syftena... i dag kan det till och med från omgång tre vara matcher som inte betyder så mycket, för att någon har förlorat. Men nu betyder varje plats något eftersom det är 1-36, och bara de tolv sista blir kvar och har inget att spela för. Många fler får något att spela om in i det sista. Tar man en placering; dels får du mer pengar, men du kan också få en bättre lottning, säger Niclas Carlnén.

Kvalet till turneringarna kommer i stora drag se ut som tidigare, med tre kvalomgångar som följs av ett playoff. I nuläget går Malmö FF in i Champions Leagues andra kvalomgång. Detta under förutsättningarna att Ryssland inte tas till nåder av Uefa eller att vårens CL-mästare också kvalificerar sig via sin inhemska liga till 2024/25.