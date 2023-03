Källström: "Finns det någon större sumpare än Sterling?"

Chelsea behöver åtminstone göra ett mål mot Dortmund, då sätter man sig iallafall i en position där man kan nå straffläggning. I det första mötet vann Borussia Dortmund med 1-0.

Chelsea har haft stora problem med målskyttet sedan Graham Potters intåg i klubben. Sedan årsskiftet har Chelsea gjort fem mål på tolv matcher, alla tävlingar inkluderat.

Inför avgörandet i Champions League diskuterades "The Blues" målskytte kopplat till vilka forwards som har plockats in. Under Boehlys ägarskap har bland annat Joao Felix, Pierre-Emerick Aubameyang, Mychajlo Mudryk och Raheem Sterling värvats in.

Av C Mores expert, Kim Källström sågades Chelsea lagbygge och framförallt Raheem Sterling fick sig en känga.

- Det är spelare som aldrig gjort mål någonstans i sin karriär. Finns det någon mer sumpare än Sterling? Han har ju bara spelat i topplag och haft otroligt mycket målchanser. Han har gjort så få mål kontra hur mycket han borde ha gjort. Hans XG måste vara... Jag vill knappt kolla det, säger Källström inför matchen.

Källström utvecklar:

- Det svåraste i fotbollen är att banka dit den. Man måste ha spelare som är utpräglade målskyttar på banan, det är min fulla övertygelse.

Chelsea ställs mot Dortmund med avspark 21.10, matchen sänds på C More.