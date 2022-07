MFF vann med ett nödrop i CL-kvalet - efter Vikingurs bisarra utvisning

Malmö FF inledde sitt Champions League-kval mot den isländska mästaren Vikingur Reykjavik. Sedan 1-2-förlusten mot Gif Sundsvall var Niklas Moisander, Ola Toivonen, Martin Olsson, Eric Larsson och Dennis Hadzikadunic tillbaka i startelvan hos hemmalaget, som ställde upp med en 3-5-2-formation.

Redan i den tredje minuten var Malmö nära att ta ledningen, när Toivonen nickade Jo Inge Bergets högerinlägg några centimeter utanför stolpen. Svenske Olivier Ekroth skrämde hemmapubliken för en sekund när han nickade in en frispark, men stod på fel sida av offsidelinjen.

Istället tog MFF ledningen i den 16:e minuten när Martin Olssons skott från cirka 20 meter styrdes av en Vikingurback och ställde målvakten Thordur Ingason. MFF hade dock problem i speluppbyggnaden mot ett högt pressande motstånd, som lyckades kvittera i den 38:e minuten.

Kristall Mani Ingason frispelades och rullande in bollen förbi Johan Dahlin från nära håll. Den 20-årige vänsteryttern firade med att sätta fingret framför munnen och ställa sig framför MFF-klacken. För den gesten fick den redan varnade Ingason ett gult kort och blev utvisad i denna bisarra sekvens.

MFF behövde bara fyra minuter i numerärt överläge för att göra mål. Halvlekens förgrundsfigur Berget hittade Toivonen med ett nytt inlägg, och denna gång gick 35-åringens nick in i mål. MFF gick in halvtidsvila med en 2-1-ledning trots chocken några minuter tidigare.

De himmelsblå fick det betydligt enklare att spela sig in i det isländska straffområdet men saknade kvalitet i den delen av planen och Vikingur stack upp i halvfarliga kontringsattacker. I den 55:e minuten sköt den aktive Toivonen ett nytt avslut inifrån straffområdet som räddades av Ingason. En knapp kvart senare träffade Sergio Peña stolpen och Christiansens retur nickades undan framför mållinjen.

I den 79:e minuten sköt Peña från ungefär samma position utanför straffområdet men tätt över ribban. Efter all frustration som byggts upp under halvleken kom till slut ett 3-1-mål som ger lite andrum till returen. Veljko Birmancevic fick läget till vänster i straffområdet och drämde in bollen intill Arnasons vänstra stolpe.

Berget hade en boll som rullade nära mållinjen, innan nästa chock kom när Helgi Gudjonsson reducerade på tilläggstid. 3-2 slutade matchen.

- Det såg bra ut. 3-1, stabilt. Sen får de ett mål i slutet och tyvärr lever matchen (dubbelmötet) nu. Generellt är det en trött inledning av oss. De går högt upp och stör oss, och vi hittar inte ytorna. Sen efter utvisningen faller de ner och vi får ytor att spela på. Det är en match vi dominerar och skapar chanser i, men tyvärr så lever det, säger Ola Toivonen till Fotbollskanalen efter slutsignal.

- Just nu är det surt. Det var väldigt onödigt att släppa in andra målet så klart. Men det är vad det är, det är en sådan period vi är inne i nu. Då gäller det att vi håller ihop och gräver ännu djupare för att hitta lösningar.

Trots det sena baklängesmålet menar Ola Toivonen att segern kan bidra till MFF:s självförtroende efter förlusten mot Gif Sundsvall (1-2) i allsvenskan senaste.

- Alla vinster ger självförtroende, så är det i fotboll. Självförtroende är en färskvara och vi går härifrån med en seger som jag tycker ska ge oss självförtroende. Det är luriga matcher, och då gäller det att ta tillvara på varje minut.

MFF-tränaren Milos Milojevic:

- Det var positivt att vi skapade så mycket chanser, men det är något med effektiviteten som vi behöver jobba med. Jag är fortfarande glad att vi vann matchen, en vinst är en vinst. Nu väntar en tuff match på Island, säger Milojevic.

Returen i Reykjavik spelas nästa tisdag.

Startelvor:

Malmö FF: Johan Dahlin - Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Niklas Moisander (utbytt 56') - Jo Inge Berget, Anders Christiansen (K) (71'), Erdal Rakip, Sergio Peña, Martin Olsson (71') - Ola Toivonen (71'), Veljko Birmancevic.

Byten: Felix Beijmo (56'), Jonas Knudsen, Sebastian Nanasi, Patriot Sejdiu (71'), Hugo Larsson (79')

Vikingur: T. Ingason - Gunnarsson, Ekroth, Sigurdsson, Tomasson (utbytt 57') - Agnarsson (78'), Punyed, Magnusson (K), Andrason - Hansen, K. Ingason.

Byten: Atlason (57') Sigurpalsson (78'), Gudjonsson (79')

Gula kort: Christiansen (12'), Ekroth (23'), K. Ingason (29'), Andrason (32'), Punyed (34'), Birmancevic (40'), T. Ingason (83')

Utvisning: K. Ingason (39')