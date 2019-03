Neymars ilska mot VAR: "Det här är en skam"

Det blev ett superdrama när PSG tog emot Manchester United på Parc des Princes under onsdagskvällen. Hemmalaget hade med sig 2-0 från bortamötet på Old Trafford, men hamnade under press efter två Romelu Lukaku-mål i första halvlek - som slutade 2-1 till gästerna.

Paris-laget såg ändå ut att kunna hålla undan, men på stopptid dömde domaren straff efter att ha konsulterat VAR. Bollen tog på Presnel Kimpembes arm och domaren valde att blåsa. Marcus Rashford klev fram och skickade United vidare.

Den skadade PSG-stjärnan Neymar gestikulerade vilt när han tittade på från sidan, och efter matchen tog han till Instagram för att uttrycka sin ilska över domarens beslut.

"Det här en skam!! De sätter fortfarande fyra killar som inte förstår fotboll att kolla på en slow motion-video.. Handsen existerar inte ens!!! Hur kan det vara hands bakom ryggen? Helvete", skriver Neymar.