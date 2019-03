TV: United slog ut PSG efter superdrama - Rashford avgjorde efter VAR-straff på stopptid

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

PSG hade med sig 2-0 från det första mötet med Manchester United. Trots det fina läget skulle mötet i Paris bli ett superdrama.

Manchester United, som kom till mötet med en lång skadelista, skulle få en drömstart på matchen. Thilo Kehrer slog en passning rakt in i planen och Romelu Lukaku snappade upp bollen. Den hete anfallaren, med fyra mål på de två senaste matcherna, rundade Gianluigi Buffon och satte 1-0 för gästerna efter bara knappt två minuter.

Det var dock PSG som öppnade matchen med ett stort övertag, och det skulle ge utdelning i den 12:e minuten. Kylian Mbappé slog ett inlägg som Juan Bernat kunde styra in i mål vid den bortre stolpen.

Hemmalaget hade fortsatt ett stort spelövertag. Trots det skulle United återta ledningen efter en halvtimme. Marcus Rashford avlossade ett skott utifrån, och Buffon släppte då en mycket billig retur rakt ut. Lukaku kunde peta in 2-1 och blev därmed tvåmålsskytt för tredje matchen i rad.

Den andra halvleken fortsatte som den första med ett stort övertag för hemmalaget. I den 83:e minuten var det också nära att PSG avgjorde. Mbappé frispelades, men halkade till. I andraläget gick bollen ut till Juan Bernat som tryckte bollen i stolpen och ut.

United slängde in 19-årige Tahith Chong och 17-årige Mason Greenwood - som gjorde debut för klubben - men kvitteringsjakten intensifierades aldrig riktigt. Men trots att de riktiga lägena saknades så skulle United på tilläggstid få in ett avgörande mål. Presnel Kimpembe fick bollen på armen och domaren dömde straff efter att ha konsulterat VAR. Marcus Rashford skickade in 3-1 och skickade United vidare efter ett superdrama.

- Jag ville bara hålla huvudet kallt. Det är saker som du tränar på varje dag. Vi fick mål och är vidare till nästa runda. Väntan före straffen var förmodligen det svåraste, men det är de här ögonblicken du spelar för, säger Rashford - som slog sin första straff i United-tröjan - till BT Sport enligt Uefa.

Manchester United blev det första laget någonsin att gå vidare i Europacup-sammanhang efter att ha förlorat det första mötet på hemmaplan med två mål.

- Det är fantastiskt. Tron hos killarna var precis vad vi hoppades på. Vi fick såklart en väldigt bra start. Vi hade en plan att få det första målet, men vi förväntade oss inte ett så tidigt mål. Det öppnade upp matchen för oss, säger managern Ole Gunnar Solskjær.

Lagens startelvor:

PSG: Buffon - Kehrer, Kimpembe, Silva, Bernat - Verratti, Marquinhos - Alves, Draxler, Di Maria - Mbappé.

Mancehster United: De Gea - Young, Bailly, Smalling, Lindelöf, Shaw - McTominay, Fred, Pereira - Rashford, Lukaku.