TV: "Anmärkningsvärda" bilder på Felix: "Osmart"

Chelsea föll under tisdagen mot Real Madrid med 0-2 hemma på Stamford Bridge i andra kvartsfinalmötet, och åkte därmed ut med 0-4 över två matcher i Champions League.

Nu har Chelsea-stjärnan Joao Felix, som är inlånad från Atlético Madrid över resten av säsongen, hamnat i rampljuset med anledning av bilder som kablats ut efter matchen.

Portugisen, som började på bänken och hoppade in i andra halvlek, syntes efter matchen i närheten av mixade zonen, då han satt ner i en trappa och pratade med motståndaren Vinicius Junior. Felix, som skrattade och log under samtalet med brassen, var den enda Chelsea-spelaren, som inte gick in direkt i lagets omklädningsrum efter uttåget.

ANNONS

- Han satt där precis hela tiden, han gick inte ens in i Chelseas omklädningsrum, vilket är anmärkningsvärt. Han satt med dem (Real Madrid-spelare) och garvade, som att han var en i Real-gänget, säger C Mores reporter Frida Nordstrand, som under kvällen var på plats på Stamford Bridge, och fortsätter:

- Det var fram till att Florentino Perez (Reals president) kom och drog in alla i deras omklädningsrum, för att han skulle hålla något tal, tacka dem eller liknande, som Felix masade sig in i Chelseas omklädningsrum. Det är lite speciellt att han dissade sitt eget gäng och hängde där, då han inte gick in i omklädningsrummet förrän alla hade lämnat.

C Mores expert Vicki Blommé är förvånad över bilderna på Felix.

- Det känns som att han vill byta klubb, men samtidigt ägs han också av rivalen Atlético Madrid. Att då sitta där och skratta när han vet att de här bilderna riskerar att komma ut... Det är lite osmart, säger Blommé.

ANNONS

Felix skrev på ett låneavtal med Chelsea i januari, och är så här långt noterad för två mål på 15 matcher med London-klubben. Han har i grunden kontrakt med Atlético till 2027.