TV: Rodrygo sänkte Chelsea - Real vidare till semifinal

Real Madrid slog i förra veckan Chelsea med 2-0 hemma i första kvartsfinalmötet i Champions League, och bortaspelade under tisdagen mot Frank Lampards lag i returen på Stamford Bridge. Lampard valde då, till skillnad från Carlo Ancelotti, att göra flera förändringar i sin elva, då bland andra Joao Felix och Raheem Sterling började vid sidan.

Trots att Lampard inte ställde upp med flera offensiva stjärnor fick Chelsea en fin start med ordentligt tryck mot Thibaut Courtois i bortamålet. Mittfältaren Ngolo Kante höll sig tidigt framme i straffområdet efter ett inspel, men sköt tätt utanför mål.

Chelsea hade därefter fler chanser än så, även om Real Madrid också hotade, och strax före halvtid brände vänsterbacken Marc Cucurella ett jätteläge från nära håll i straffområdet, vilket gjorde att det var mållöst i halvtid i London.

I andra halvlek fortsatte Chelsea att försöka offensivt, och Kante fick ytterligare ett läge från nära håll, men sköt på Eder Militao framför mål.

"Kante borde gjort mål, matchens bästa chans", skrev The Independent-journalisten Miguel Delaney på Twitter.

Medan Chelsea var ineffektivt var Real Madrid det motsatta.

I den 58:e minuten tog sig Rodrygo runt på högerkanten och spelade in bollen i straffområdet, vilket sedermera ledde fram till en retur, där han var sist på bollen i nät till 1-0. Därmed var Chelsea i rejäl brygga.

Med tio minuter kvar av ordinarie tid var det dags igen, då Rodrygo blev framspelad av Federico Valverde till 2-0 och utökad ledning. Real Madrid höll sedan undan, vann med 2-0 och är klart för semifinal i Champions League.

"En pigg prestation, måste man säga, men återigen är Chelseas problem synliga för alla. Det finns ingen styrka alls på toppen av planen", säger förre Premier League-profilen Lee Dixon enligt BBC.

Real Madrid ställs nu mot vinnaren mellan Manchester City och Bayern München härnäst i turneringen. "Marängerna" är regerande Champions League-mästare.

- Det är två stora lag, och City har en stor ledning, men vi får se hur det blir i morgon. Om det blir City igen får vi hoppas att det blir som förra årets semifinal. Det kommer bli en tuff match, säger Real-keepern Thibaut Courtois till C More.

För Chelseas del gäller nu fokus på Premier League, där laget är elva efter 31 omgångar.

- Jag känner med mina gamla lagkamrater där och staben, som jag känner. De går igenom en tuff stund och en förändring och det är aldrig enkelt, men de har bra spelare och om en ny tränare kommer in samtidigt som de har en bra försäsong, så är jag övertygad om att de kan fajtas om titlar. Jag tycker att de gjorde en granska bra match i dag, även om vi var mer kliniska där framme. Jag är säker på att det kan bli bra för dem om de får in en ny tränare som kan jobba med med de nya spelarna, som köpts in. Det tar tid, man kan inte bara köpa in spelare och hoppas att det blir en förändring, säger Courtois, som även har en bakgrund med spel i Chelsea.

Startelvor:

Chelsea: Arrizabalaga - Chalobah, Silva, Fofana - James, Kante, Fernandez, Kovacic, Cucurella - Gallagher - Havertz.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

