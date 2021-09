TV: Efter Kessiés tidiga röda kort - Milan föll sent mot Atletico

Efter ett tungt nederlag mot Liverpool i den första omgången var Milan ute efter sina första poäng i Champions League-spelet, då man återvänt till tävlingen för första gången på sju år. Nästa möjlighet att göra det? När Atletico Madrid gästade San Siro under tisdagskvällen. Ett Atletico som spelade 0-0 mot Porto i premiären hemma på Wanda Metropolitano i Madrid.

Matchens första riktigt stora målchans kom efter 19 minuter när Ante Rebic blev frispelad en mot en med Atletico-målvakten Jan Oblak. Kroaten försökte placera in bollen, men Oblak styrde ut bollen till en Milan-hörna.

Men Milan skulle ta ledningen kort därefter. Brahim Diaz spelade fram Rafael Leao vid straffområdeskanten - varpå portugisen tog emot och avslutade distinkt. Bollen letade sig igenom Atletico-försvaret in i nätmaskorna i den bortre delen av målet till 1-0 Milan.

ANNONS

Därefter hände det som inte fick hända, dock. I den 29:e minuten gick den redan kortbelastade Franck Kessié in för hårt i hälarna på Atletico-mittfältaren Marcos Llorente, varpå den sistnämde föll till marken i smärtor. Domaren tvekade inte en sekund, utan räckte direkt upp det gula kortet som innebar rött kort för Kessié.

- Tufft andra gult kort tycker jag, även om han kommer in sent, säger Telia och C Mores expert Marcelo Fernandez.

Den andra halvleken dominerades stort av Atletico Madrid. Den spanska jätten jagade länge en kvittering, men Milan stod upp starkt trots att de endast var tio man. Men till slut gick det inte längre. I den 84:e minuten fick Antoine Griezmann läge i hemmalagets straffområdet och drog till på halvvolley. Skottet letade sig hårt in i Milan-målets nätmaskor och kvitteringen var ett faktum.

ANNONS

På tilläggstid skulle Atletico även lyckas göra ett segermål. I en tilltrasslad situation hittade bollen upp på Pierre Kalulus hand i eget straffområde, varpå domaren dömde straff till Atletico. Luis Suarez stegade säkert fram till straffpunkten och satte 2-1 - men Milan-målvakten Mike Maignan var nära på att rädda straffen.

2-1 blev sedermera slutresultatet och Atleico hakar därmed på Liverpool i tabelltoppen. Liverpool leder grupp B med sex poäng på två matcher och på andraplats hittas Atletico med fyra poäng på två matcher. Milan, i sin tur, ligger sist i gruppen med noll poäng på två matcher.

- Att spela med en man mindre är alltid svårt. Du måste alltid vara fokuserad och ge ännu mer än det andra laget. Vi såg till att vi hade ett resultat med oss i 95 minuter (innan Atletico gjorde 2-1), så det är klart att resultatet är tufft för oss. Men vi måste hålla våra huvuden högt, säger Milan-mittfältaren Ismael Bennacer till Telia och C More efter matchen.

ANNONS

Startelvor:

Milan: Maignan - Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Bennacer - Saelemaekers, Diaz, Leao - Rebic.

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso - Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco - Suarez, Correa.