TV: Här firar Liverpool CL-titeln: "Underbar känsla"

Under lördagen tog Liverpool hem Champions League-titeln efter seger i finalen mot Tottenham med 2-0.

Och under söndagen firade laget segern genom att åka runt på en buss i Liverpool.

På bussen intervjuades också flera av spelarna av Liverpools stjärnback Virgil Van Dijk.

Liverpools Joe Gomez om känslan att vara CL-mästare:

- Det är en underbar känsla att få dela den med alla grabbar. Det här summerar vad det betyder för klubben och för fansen.

- Det är speciellt.

Georginio Wijnaldum:

- Det känns fantastiskt. Det är svårt att beskriva. Du måste uppleva det.

- Det kommer vara fenomenalt. Det är så många människor här och fler än vad jag förväntade mig. Du ser barn, föräldrar, far- och morföräldrar. Du förstår hur mycket det betyder för staden och klubben.

Liverpools finalseger i går innebar klubbens andra titel i CL och klubbens sjätte i Uefas mästarturnering.

We all know @VirgilvDijk can defend and score...but does he have what it takes to become @LFCTV's new presenter?! 😂😂 pic.twitter.com/Q1xkS7vRTo