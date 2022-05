TV: Klopp brister ut i skratt - över problemet i halvtid: "Vi hittade ingenting"

Liverpool låg under med 2-0 i halvtid borta mot Villarreal, som därmed hade utjämnat totalställningen i Champions League-semifinalen.

Så, vad var det som hände i första halvlek egentligen?

- Allt som vi inte ville. Tidigt mål, aggressiv motståndare. Vi var imponerade, kanske chockade. Jag vet inte. Vi spelade inte fotboll, vi var inte oss själva. Vi kunde inte komma in i matchen och sen gjorde de sitt andra mål. Då tänkte jag att: "Det kanske inte är så dåligt". För förhoppningsvis skulle vi vakna till. I halvtid var det klart att vi behövde förändra något, säger Jürgen Klopp till Telia och C More.

När Klopp får berätta vad Liverpool gjorde i omklädningsrummet i paus brister han ut i skratt.

- I vanliga fall använder vi video. Vi klipper ut bra situationer som vi visar (för spelarna). Problemet var att vi inte hittade några, haha. Så jag fick förklara vad vi behövde förbättra och det fungerade, säger Liverpool-tränaren.

Effekt blev det. Liverpool gjorde tre mål, vände matchen och tog sig vidare till Champions League-final med siffrorna 5-2 över två matcher.

- Det är fotboll. Grunden är att om Villarreal är bättre än oss så förtjänar de att gå till final. De var närmare att göra 3-0 än att vi ens skulle göra något mål. De hade momentumet, men de äger det inte. De hade det bara, och vi kunde få tillbaka det, säger Jürgen Klopp till Telia och C More.

I final ställs Liverpool nu mot antingen Real Madrid och Manchester City. Vilket lag Klopp föredrar?

- Vi får se. Vi såg i dag att man inte behöver vara det bättre laget för att vinna en match. Gör man mycket rätt så kan man gå vidare ändå. Båda lagen är väldigt starka, så det kommer att bli en otrolig match oavsett. Men vi har några matcher att spela fram till dess.

Han fortsätter:

- Vi har kvalificerat oss till tre finaler på en säsong nu, det är otroligt. Vi har spelat alla matcher vi har kunnat spela hittills, det är galet. Tufft, men roligt också. Så vi ska försöka (vinna), avslutar Klopp, och syftar på att Liverpool nyligen vann Ligacupen och är klart för final i FA-cupen.

Vilket lag Liverpool ställs mot 28 maj på Stade de France, Frankrike i Champions League-final avgörs i morgon, onsdag.