TV: Rafael Leão utsatt för apljud från Napoli-supportrar inför kvartsfinalmötet

Under tisdagskvällen möts Napoli och Milan i returmötet av Champions Leagues kvartsfinaler. Det första mötet som ägde rum på San Siro förra veckan slutade 1-0 till Milan efter mål av Ismael Bennacer.

Men inför mötet har det utspelat sig tråkiga scener.

En video som publicerats av den italienske Eurosport-journalisten Matteo Zorzoli visar hur Napoli-supportrar utanför Milans spelarhotell riktar apljud mot Rafael Leão, bland annat, när Milan-spelarna äntrar spelarbussen för att åka till arenan.

Inledningsvis riktar supportrarna burop med Milan-spelarna som kliver ut till spelarbussen, men när Leão dyker upp får han apljud mot sig. Forwardsstjärnan svarade med att le mot supportrarna innan han klev på spelarbussen.

🙃 @RafaeLeao7 gives the Napoli fans a smile after receiving racist chanting



