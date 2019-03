TV: Uppvisning av Messi i Barças kross - två mål och två assist

Det var helt öppet inför returen mellan Barcelona och Lyon på Camp Nou på onsdagen. Det första mötet i Frankrike slutade oavgjort 0-0 och drömmen om avancemang levde i allra högsta grad för båda lagen.

Barcelona tog tidigt tag i taktpinnen. Efter en dryg kvarts spel tog hemmalaget ledningen, genom Leo Messi på straff. Straffen kom till efter att domaren bedömt det som att Jason Denayer tacklat omkull Luis Suarez i straffområdet. Av reprisbilderna att döma såg det dock mer ut som att Suarez själv trampade på försvararens fot och sedan lade sig ner.

Messi var hur som helst iskall från straffpunkten och chippade in bollen i nät, mitt i mål – en så kallad Panenka-straff.

Barcelona utökade sin ledning senare i halvleken. Luis Suarez och Philippe Coutinho tog sig igenom försvaret och när Suarez frispelat Coutinho förbi en utrusande Lopes kunde brassen enkelt stöta in 2-0.

Där och då trodde nog de flesta att matchen var avgjord, men efter en timmes spel skapade gästerna nerv i matchen då Lucas Tousart plockade ner en bollen och på volley sedan sköt in reduceringen till 2-1.

Men, som så många gånger förr hade Leo Messi ytterligare en växel att lägga i. När fransmännen jagade ett kvitteringsmål placerade argentinaren in 3-1 med högerfoten – och strax därpå stod Messi även för ett magnifikt förarbete till Gerard Piques definitiva spik i kistan. Messi fick bollen en bit in på offensiv planhalva, drev den hela vägen fram in i straffområdet innan han med en passning ställde Lyon-försvaret. Pique hade bara att placera in bollen i öppet mål till 4-1.

Messi hittade sedan fram till Ousmane Dembele som sköt in 5-1 till Barcelona, vilket blev slutresultatet.

Hattrick av Ronaldo för Juventus på tisdagen - och två mål och två assist av Messi under onsdagskvällen alltså. Just Messi blev även utsedd till "Månadens spelare", enligt Fotbollskanalen Player Index, under onsdagen.

- Han gjorde en otrolig match säger Barcelonas tränare Ernesto Valverde enligt Marca.

Segern innebär att Barcelona nu gått till kvartsfinal i Champions League för tolfte gången i följd. Lottningen sker nu på fredag.

- Vi var väldigt bra i första halvlek. Vi viste att de skulle trycka på mer i andra halvlek och efter deras mål var det en period på fem, tio minuter där de växte ännu mer, så det var viktigt för oss att döda matchen och kunna slappna av, säger Luis Suarez till Sport.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho

Lyon: Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Mendy - Tousart, Fékir, N'Dombélé M.Dembélé, Memphis