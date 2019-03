Messi med anmärkningsvärt poängfacit - ”Månadens spelare” i Europa

Under våren 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med dataplattformen Playmaker.ai, som med artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett banbrytande sätt.

LÄS MER: Så funkar Fotbollskanalen Player Index

Under hösten har vi satt ihop lag med de spelare som Player Index har ansett presterat bäst i Europas fem största ligor under den gångna veckan.

Nu har det blivit dags att utse ”Månadens spelare”.

#1. Februari: Lionel Messi, FC Barcelona

Det var i februari 2002 som Lionel Messi skrev på sitt första professionella kontrakt med FC Barcelona. Sedan dess har det blivit otroliga 586 mål och 236 assist på 672 matcher, enligt Transfermarkt. Den genomgående höga nivå som Messi hållit sedan dess, och då främst från säsongen 2007/08 och framåt, saknar motstycke historiskt sett. Samtidens andra gigant, Cristiano Ronaldo, är ett undantag och möjligen den person som möjliggjort detta.

Ibland tänker jag på hur det senaste årtiondet hade utspelet sig om det hade varit så att vi bara hade haft en av dem. Det är värt att komma ihåg att Ronaldo vann sin första Ballon d’Or redan 2008 - ja, elva år skiljer hans första Ballon d’Or och gårdagens uppvisning mot Atlético de Madrid i Turin. Hade portugisen som 34-åring verkligen pressat sig själv i samma utsträckning om han, låt oss säga, hade utsetts till världens bästa spelare vid fem, sex tillfällen i början av 2010-talet? Troligtvis inte. Hade Messi tvingats hålla den höga som han i dag håller om det inte hade varit för Ronaldos faktiska lyft de senaste åren? Troligtvis inte.

Det är egentligen otroligt att Messi utsågs till världens bästa spelare fyra år på raken mellan 2009 och 2012 - den sista efter ett kalenderår då han stod för 91 mål på 69 matcher. Det är även svårt att tänka sig att Messi bara vunnit en Ballon d’Or sedan 2012 och att hans Barcelona bara vunnit en Champions League-titel under samma period.

I dag står spelarna jämsides med fem Ballon d’Or vardera.

Med fjolårets Modric-debacle i åtanke och reaktionerna som följde, har jag svårt att se att Fifa, Uefa och alla röstberättigade inte går tillbaka till att tilldela priset till antingen Messi eller Ronaldo. Med tanke på att spelarna ser ut att gå mot inhemska framgångar i Spanien respektive Italien, kommer vårens Champions League med största sannolikhet bli avgörande.

Sedan Ronaldo lämnade Madrid råder det inte längre några tvivel om vem som är nummer ett i Spanien. Messi leder nämligen skytteligan med 26 gjorda mål liksom assistligan med tolv målgivande passningar. Det är anmärkningsvärt att Messi, mycket tack vare en rad imponerande insatser i februari, både gjort flest mål och flest assist i Europas fem största ligor den här säsongen.

På fyra ligamatcher i februari stod Messi för sex mål och en assist, vilket betyder att han var direkt inblandad i samtliga mål som Barcelona gjorde. Det är anmärkningsvärt, men likväl inte unikt för Messi. I december, då 31-åringen utsågs till ”Månadens spelare” för första gången den här säsongen, var han inblandad i 11 av Barcelonas 13 mål i La Liga.

För att få perspektiv på hur viktig Messi är för Barcelona kan vi jämföra med Mohamed Salah i Liverpool. Egyptiern, som trots en svagare vårsäsong har gjort 17 ligamål den här säsongen, var i fantastisk form i december och stod då för sex mål och fyra assist på sju matcher. Det är ett sanslöst bra facit. Skillnaden är den att Liverpool under samma period gjorde hela 21 mål.

Nyckeltal i februari: Messi i La Liga

- 6 mål på 30 skott (4,9xG)

- 1 assist på 73 passningar in i boxen

- 14 genomskärande passningar

- 20 inträden med boll in i offensivt straffområde

- 15 duellvinster på offensiv planhalva

Matcher i februari: FC Barcelona i La Liga

- 2–2 v Valencia

- 0–0 v Athletic Bilbao

- 1–0 v Real Valladolid

- 4–2 v Sevilla FC

Konkurrenter: Sergio Agüero (Manchester City) och Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Agüero kan inte vara helt nöjd med beslutet. Men det säger snarare något om Lionel Messis briljans än något annat. Manchester City-anfallaren inledde nämligen månaden med att göra tre mål mot Arsenal för att sedan göra ytterligare tre mot Chelsea och ett mot West Ham. För Agüeros del blev det sju mål och tolv poäng av tolv möjliga i Premier League under den gångna månaden. Det blev även 120 minuter för argentinaren i Ligacupfinalen mot Chelsea, som City vann efter en mycket omtalad straffläggning, och ett mål i det första mötet med Schalke 04 i Champions League.

Mbappés PSG inledde februari med att åka på säsongen hittills enda ligaförlust. Mbappé gick visserligen mållös även från den efterföljande ligamatchen, då han byttes in först i halvtid, men sen kom lyftet. På de efterföljande tre matcherna blev det nämligen fyra mål - ett mot Saint-Etienne, ett mot Montpellier och två mot Nimes - under en period då PSG tog nio poäng av nio möjliga. Han kom även med i målprotokollet i det första mötet med United på Old Trafford, och stod för dubbla assist i PSG:s möte med FC Villefranche i det inhemska cupspelet.

Tidigare vinnare under säsongen:

- Neymar, Paris Saint-Germain

- David Silva, Manchester City

- Lionel Messi, FC Barcelona

- Paul Pogba, Manchester United

Observera att ”Månadens spelare” endast baseras på den data som Playmaker.ai har fått fram om spelarenas prestationer i de fem högst rankade ligorna i Europa.