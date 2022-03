Erikssons glädjebesked - med i finaltruppen efter skada

Det var i Champions League-matchen mot Wolfsburg den 16 december som Chelseas lagkapten Magdalena Eriksson föll till marken och grinade illa efter en luftduell strax före halvtid. Eriksson omhändertogs av det medicinska teamet när hon höll sig hårt om ankeln. Hon spelade klart halvleken, men klev sedan av.

Sedan dess har den svenske landslagsbacken varit borta från spel, men inför lördagens ligacupfinal mot Manchester City kommer nu ett glädjande besked: Eriksson är tillbaka i truppen igen.

- Hon har haft några bakslag och vi har behövt ta tillräckligt med tid för att få det rätt. Hon är på en riktigt bra plats nu, säger Chelsea-managern Emma Hayes på fredagens presskonferens.

Ligacupfinalen mellan Chelsea och Manchester City startar 18.15 under lördagskvällen.

🚨 Big Chelsea team news:



Magda Eriksson is BACK and will be part of the squad for tomorrow's Conti Cup final against Manchester City.



Emma Hayes: "She's had a couple of setbacks. We’ve had to take the right amount of time to get it right. She is in a really good place."