Magdalena Eriksson prisades av Fifa: "Stolt"

Under måndagskvällen prisades spelare och tränare när Fifas "The Best" Awards 2021-gala gick av stapeln.

Bland annat prisades Magdalena Eriksson, som blev uttagen som vänsterback i världselvan.

Eriksson, som är lagkapten i Chelsea till vardags, har haft ett framgångsrikt år med både OS-silver och en andra plats i Champions League.

"Stolt över att ha tagit en plats i Fifas världselva", skriver Eriksson på Twitter.

Även lagkamraten Millie Bright utsågs tog en plats i elvan.

"Drömduo", skriver Chelsea på sin Twitter.

