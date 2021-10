Svensk kritik efter skandalbilderna: "Tror inte Fifa vill se det någonsin igen"

På Fifa-konferensen 2019 utlovade presidenten Gianni Infantino en storsatsning på damfotbollen. Åtta miljarder kronor skulle investeras över fyra år och alla nationsförbund skulle få pengar öronmärkta till damfotbollen.

Nu har Jonas Baer-Hoffman, generalsekreterare i det internationella spelarfacket Fifpro, delat en film i sociala medier som visar hur damernas U20-landslag i Demokratiska republiken Kongo sover ute på gatan efter att landets fotbollsförbund inte betalat för hotellet i Kameruns huvudstad Yaoundé inför en VM-kvalmatch.

I en annan film som Baer-Hoffman delat syns bilder på när laget tvingas träna på en asfalterad lerväg i hemlandet, inför hemmamatchen mot Kamerun, efter att förbundet inte bokat någon riktig träningsplan.

"Man undrar vad som hände med de öronmärkta Fifa-pengarna?", skriver Baer-Hoffman på Twitter.

Den tidigare landslagsmålvakten Caroline Jönsson sitter numera i styrelsen för Fifpro och uttrycker sin ilska över bilderna på Twitter.

"Otroligt och jag tror inte att Fifa eller CAF (den afrikanska fotbollskonfederationen) vill se detta någonsin igen. Det är dags att se till att det inte händer med exempelvis disciplinära åtgärder. Och lika viktigt just nu, stöd, speciellt mentalt stöd till de här unga damspelarna!", skriver Jönsson.

Även den nuvarande landslagsmålvakten Hedvig Lindahl uttrycker sin ilska på Twitter efter att ha sett bilderna.

Se filmerna i tweetsen nedan.

Unbelievable and I don’t think @FIFAcom or @CAF_Online wants to see this ever again. So it’s time to make sure it doesn’t -with eg. disciplinary measures. And as important right now, support, especially mentally support the young female players! https://t.co/0ho1YOTrjM