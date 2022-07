AIK-basens markering: "Många lag kommer inte överleva ekonomiskt"

På senare år har flera europeiska ligor börjat komma ikapp och gått förbi damallsvenskan som en gång i tiden var världens bästa liga. Storklubbar har gått in med enorma summor pengar - som de svenska klubbarna inte har.

Samtidigt satsar flera svenska "dubbelklubbar" (klubbar med både dam- och herrlag) på sina damlag, och flera av klubbarna som redan spelar i den svenska högstaligan har åkt på en del ekonomiska smällar. Bland annat har Eskilstuna United inte mött kraven om elitlicens, och Kif Örebro har gått ut med att klubben måste spara in pengar för att inte gå minus. Det innebär att föreningen inte kommer att värva i sommar - om det inte kommer in stora summar pengar via försäljningar.

AIK:s vd Manuel Lindberg menar att utvecklingen som skett det senaste året kan vara förödande för den svenska damfotbollen, och ser en konkursrisk hos flera klubbar.

- Ja, utan tvekan. Det är tyvärr där vi är och det är det stora dilemmat inom damfotbollen. Vi måste börja skära ner, det här är inte hållbart. Intäktssidorna ökar inte eller har inte ökat. Snarare att man ser en minskning medan kostnadsracet har varit ganska snabbt och kraftigt de senaste åren, säger han till Fotbollskanalen.

Lindberg menar vidare att det knappt finns några intäkter på damsidan - och om man pratar om AIK:s ekonomi är det herrarna som drar in 99 procent av pengarna och damerna den resterande procenten, samtidigt som man återinvesterar pengar i den ickevinstdrivande verksamheten.

- Det är väldigt många miljoner som vi återinvesterar redan i dag - men det finns också en gräns för hur mycket man klarar av att investera utan några intäkter. Och så blir det ju att vi måste också som klubb och för klubbens överlevnad prioritera de stora inkomstkällorna.

Vad ser du för överlevnad för damallsvenskan om det skulle fortsätta som det gör nu?

- Nä, då ser jag ingen långsiktig hållbarhet i damallsvenskan. Jag ser att det är för få lag som kanske är så pass etablerade då man når Champions League-spel för där kommer den pengen att öka men jag tror att skillnaden mellan toppen och botten blir allt större resultatmässigt och den kommer nog öka ännu mer, säger han och fortsätter:

- Jag tror att man kommer att få jobbiga strukturella problem för många lag kommer inte överleva ekonomiskt. Det finns väldigt många signaler som tyder på att det tyvärr inte är hållbart. Jag önskar att det vore annorlunda. Målsättningen är att vi ska ha en damallsvenska där alla spelare kan ha det som en heltidssysselsättning liksom herrarna, det tycker jag vi ska ha som målsättning men där är vi inte nu och det måste vi förstå och acceptera med allt vad det innebär, säger han och fortsätter:

- Jag förstår att det är ett lite känsligt ämne. Det är inte för att jag är emot damfotbollen - jag vill snarare precis tvärtom, få damfotbollen att på sikt bli mer hållbar och ha en framtid och det är väl lite den jag är orolig för när vi är ute på det här spåret. Då måste man ibland lyfta problemet och se problemet för att också finna lösningar så man inte bara blundar för det och bara fortsätter på spåret ut mot stupet så blir det bara "vad var det jag sa".

Samtidigt menar Lindberg att svensk damfotboll är på väg att gå samma väg som den svenska damhockeyn. SDHL var en gång i tiden rankad trea i världen - men sedan började klubbar värva in utländska spelare och lönerna började rusa iväg.

Lindberg hoppas inte att det blir så i damallsvenskan.

- Vi måste vara bättre än så. Svensk fotboll måste vara mån om alla tjejer som vill satsa på fotboll. Det är det jag kommer att prioritera och satsa på, oavsett vilken serie vi spelar i kommer vi att utgå från våra egna flickor och den verksamheten för att skapa de bästa möjligheterna för dem.

Lindberg menar därför att damallsvenska klubbar i stället borde följa samma modell som herrallsvenska klubbar redan har anammat, och börja satsa på egenfostrade spelare.

- Herrallsvenskan har ungefär hälften så många utländska spelare som damallsvenskan - där har vi ett problem med att vi inte ger tillräckligt med unga svenska tjejer potential och möjlighet att fortsätta med sin fotboll. Vi måste våga välja en egen väg, så vi kan sälja egna spelare och då kan vi kanske öppna en dörr där vi kan börja finansiera hela den här apparaten. Men då kanske man måste våga ta ett steg åt sidan från den väg många är på väg mot nu, som jag inte tror är hållbar. Sen om man kanske blir lite sämre sportsligt en period så kanske det är värt det för att man på sikt ska uppnå något lite större.

- Rent ekonomiskt är det bättre att spela i elitettan - intäkterna minskar lite men kostnaderna minskar dramatiskt. Skulle man kolla på det från ett företagsperspektiv är det mer ekonomiskt hållbart att spela i elitettan. Då har vi hamnat fel någonstans. Då finns inte moroten som finns inom herrfotboll - att om du spelar i superettan och tar dig upp blir det ett superlyft rent ekonomiskt. Här blir det tvärtom.