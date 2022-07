Nya satsningar kan förändra damallsvenskan - flera klubbar positiva: "Survival of the fittest"

På senare år har det hänt mycket i europeisk damfotboll. Numera slåss klassiska storklubbar om titlar i samtliga toppligor i Europa, samtidigt som nya publikrekord sätts med jämna mellanrum. Det har även kommit in mer pengar, vilket resulterat i fler affärer med större transfersummor än tidigare. Under senaste åren har även klassiska, svenska herrklubbar, som Malmö FF, IFK Göteborg och IF Elfsborg, hängt på och startat damlag.

MFF:s satsning har hittills burit frukt och laget har under senaste två åren rusat genom seriesystemet och toppar i dagsläget division 2 södra Götaland i överlägsen stil. Om ett antal år är Skånelagets mål att slåss i toppen av damallsvenskan och spela ute i Europa.

ANNONS

Hur tänker då traditionella, svenska damklubbar om de nya satsningarna på damseniorlag, hur ser de på den nya konkurrensen och hur tror de att damallsvenskan ser ut i framtiden?

Therese Sjögran, som är sportchef i FC Rosengård, är glad över utvecklingen.

- Jag har förespråkat det här hela tiden och jag tycker att de största klubbarna i Sverige på herrsidan ska ha damfotboll, så jag ser positivt på det. Det är klart att det blir konkurrens, men jag tror absolut att det är möjligt att ha två elitlag i Malmö. Det har det funnits tidigare med LB07, så jag är bara positiv. Damfotbollen behöver stora, klassiska lag i de högsta ligorna, säger sportchefen till Fotbollskanalen.

FC Rosengård har tolv SM-guld och är den mest framgångsrika klubben i Sverige på damsidan, men lär samtidigt ställas inför tuff konkurrens i framtiden, då Malmö FF har andra ekonomiska muskler och strävar efter framgång.

ANNONS

Sjögran menar att Rosengård får konkurrera på sitt sätt.

- Vi kommer aldrig kunna konkurrera med dem på deras sätt med tanke på att de är så pass stora och har sin ekonomi. Just nu är vi bäst och det handlar om hur vi fortsätter vara det med våra resurser och på vårt sätt. Vi har ett försprång och det måste vi utnyttja.

Hur kan ni utnyttja försprånget?

- Vi har en kunskap och har varit på den här nivån under väldigt många år. Jag tror att vi kommer ha stor nytta av den erfarenheten. Vi måste absolut se MFF som en konkurrent, men vi måste också se till vad vi kan göra med våra medel och det är klart vi ser över det.

Kan du känna en oro inför konkurrensen med MFF?

- Nej, inte så. Det är som jag sa innan, att jag tror det finns plats för båda, och sedan är det upp till varje individ att välja var man vill vara. Vi vet vad vi har och vi har en miljö som gör spelare bättre. Det har vi sett på spelare som gått från våra yngre led och uppåt. Sedan kan MFF absolut också göra det på ett bra sätt, men det är bra med konkurrens och det gör att vi också får titta på vår verksamhet på ett annat sätt. Vad kan vi bli bättre på och så vidare? Jag ser bara positivt på det.

ANNONS

Sjögran tror vidare att de nya klassiska herrklubbarnas damsatsningar kommer tampas i toppen av damallsvenskan i framtiden, men menar också att det kan ta tid.

- Ja, på sikt, men man måste också göra det på rätt sätt. Varför har man en damverksamhet? Om man gör det på rätt sätt, investerar rätt och lägger in tillräckligt med pengar tror jag absolut att man kan lyckas med det, men det är inget man gör på en dag.

Hon fortsätter:

- Det tar tid, oavsett hur mycket pengar man har. Du måste ha erfarenhet, kunskap, välja rätt spelare och så vidare. Det är inget man gör rakt upp och ner bara för att man kommer ha pengar. Det kommer ta tid.

Vad ser du för framtid för Rosengård långsiktigt gällande guldstrid i damallsvenskan?

- Det är svårt att säga. Det är klart det kommer bli tufft, men jag vet heller inte på vilken nivå de här herrklubbarna kommer ha sin damverksamhet. Det får man också se i framtiden. Det blir dyrare och dyrare att ha en elitverksamhet, så det kommer behövas investeras väldigt mycket pengar. Vi får se. Vi kämpar på. Det är klart det kommer bli konkurrens och att vi kommer få jobba med tanke på att vi inte har ett herrlag på den nivån, men exakt hur det kommer se ut får vi se.

ANNONS

Albert Sigurdsson, klubbchef i Kristianstads DFF, är också positiv till utvecklingen.

- Jag tycker det är väldigt positivt för damfotbollen. Såklart blir det en konkurrens och hela den delen, men jag tycker de kan komma in med väldigt viktiga "inputs" kring vad som varit bra och dåligt på herrsidan. De kommer också med organisationer, som kanske är lite större, och kan ge damfotbollen ett kraftslag framåt, säger han till Fotbollskanalen.

Sigurdsson tror att KDFF:s spår är att satsa på unga och egenfostrade spelare.

- Man får även räkna in det som händer internationellt med att det förmodligen kommer bli fler svenska spelare som är en del av systemet, och då måste man ha en ungdomsverksamhet för att lyfta egna, unga spelare. Jag tror det blir vår lösning i det hela, att hitta unga talanger utanför Sverige, men också fokusera väldigt mycket på våra egna.

ANNONS

Hur ser du på KDFF:s möjligheter att hota i toppen i framtiden?

- Det kommer bli svårare och svårare om de verkligen satsar och gör som på herrsidan. Sedan är frågan hur det blir med klubbarna, och vi får se hur de väljer att göra satsningarna, om de vill upp och slåss om titlar, bara vara uppe i damallsvenskan eller vad som helst. Jag tror att det finns ett värde för alla klubbar att vara där uppe och vi kommer såklart vilja slåss om att vinna titlar, så det är inget som ändras, även om de större klubbarna kommer upp och det blir lite tuffare på det sättet.

Framtiden är på många sätt och vis oviss, och möjligen kan klassiska damklubbar tappa mark gentemot nysatsande, traditionella herrklubbar, samtidigt som det också kan bli så att de klassiska herrklubbarna tar plats på näst högsta eller högsta nivå utan att hota om SM-guld, medan de traditionella damklubbarna fortsatt är dominanta.

ANNONS

Oavsett tror Sigurdsson att utvecklingen kommer leda till ett lyft för elitettan.

- Självklart kommer bilden förändras, och det kommer bli lite "survival of the fittest". Det kommer bli en ändring, men det kan också göra att elitettan växer sig starkare och att det blir mindre glapp mellan elitettan och damallsvenskan, så jag tror inte det kommer negativa konsekvenser med det. Om det kommer fler topplag med organisationer, som kan driva utvecklingen framåt, tror jag det är bra för svensk damfotboll, säger han.

Erika Nilsson, som jobbar med hållbarhet, marknad och sport i Vittsjö GIK, är inne på samma sår som Sjögran och Sigurdsson och är positiv till utvecklingen. Samtidigt menar hon att det väntar hårt arbete för de klassiska herrklubbarna för att nå toppen, då det kostar att driva både en herr- och damverksamhet på elitnivå samtidigt.

ANNONS

- Jag tror att "dubbel-klubbarna" får tänka om lite kring sina satsningar. Det handlar inte bara om att säga utåt att man gör det, utan även att faktiskt visa att man gör det. Var man ligger någonstans i ligan handlar kanske lite grann om vilken spelarkvalitet man har, och det har man valt efter den budgeten som man har satt. Sedan tror kanske sportcheferna, som kommer från herr, att det är jättelätt att hitta damspelare, men man måste fortfarande arbeta upp ett bra kontaktnät och ha bra kontakt med agenter, säger Nilsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det är kanske inte alltid att de agenterna (på damsidan) har herrspelare, så det kan också vara en ny värld, som öppnar upp sig för sportchefer som både tar sig an herr och dam i samma klubb. Jag tror även att det är en viktig faktor i det hela, den organisatoriska biten.

ANNONS

Nilsson är så här långt, bland de klassiska herrklubbarna som både har dam- och herrlag på elitnivå, imponerad av Häcken och Hammarby, då hon tycker att de kommit långt på olika sätt vad gäller förutsättningar för respektive elitlag i dam- och herrallsvenskan.

- BK Häcken är nog den klubb i damallsvenskan, som verkligen visar till hundra procent att de tänker lika kring dam och herr med att de är på samma träningsanläggning och får samma möjligheter som herrlaget, som träningsläger, faciliteter och allt runt omkring, att de inte gör någon skillnad där. Det är väldigt tydligt, säger hon och fortsätter:

- Sedan är Hammarby duktiga också, tycker jag. Jag har svårt att uttala mig om de andra, men det är väl de man sett tydligast. Enligt hållbarhetsrapporten, som kommer ut, tror jag Hammarby har en snittlön på runt 25 000 kronor eller något sådant, och det är ganska högt i jämförelse med snittet som ligger på runt 17-19 000 kronor. Jag tror att det är en del att jobba med fortfarande för "dubbel-klubbarna" innan man kan säga att det är lika villkor.

ANNONS

Umeå IK, som var dominant i Sverige och i Europa under 00-talet, har under senaste åren tappat mark, då laget spelat i elitettan fyra av de sex senaste säsongerna. Sportchefen Jörgen Crovin är också positiv till utvecklingen och menar att det är nyttigt med ökad konkurrens, precis som att Sverige bör följa utvecklingen i Europa.

- Jag tycker att det är klockrent. Det är så rätt med utgångspunkten att det finns en annan substans i varumärkena. Jag jobbar själv med sälj, produkter, reklam, marknad och varumärken är många gånger avgörande för en kund om det blir köp eller inte köp. Inom idrotten överhuvudtaget bidrar starka varumärken till ett ökat intresse. Vi är på väg dithän i Europa och det vore konstigt om vi inte hade samma sak i Sverige, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag tycker att det är rätt, men sedan kommer kanske kartan att ritas om över tid med utgångspunkten att de större klubbarna eller parterna kliver in och hittar sin plats. Jag tycker att det är positivt.

ANNONS

Samtidigt tror han att det finns plats för Umeå IK i damallsvenskan även i framtiden. Han menar att Norrlandslaget får jobba på sitt sätt och utifrån sina förutsättningar.

- Jag är fullständigt övertygad om att vi kan det (hävda sig i damallsvenskan), och jag tror heller inte att det är naivt resonerat. Vi har redan i dag en väldigt bra ungdomsverksamhet, där vi ligger trea i Sverige. Det är bara AIK och Rosengård som är före oss vad gäller certifiering och utbildning av unga spelare. Vi är en förening som agerar utifrån egen verksamhet i första hand, och externa spelare i andra hand. Ett uppdrag är att vi ska bli ännu bättre på vår ungdomsverksamhet för att de ska komma närmare seniorspel när det väl är dags, säger han och fortsätter:

- Vår plattform är inte att sitta och värva ihop ett lag, och därmed måste vi försöka bli ännu bättre på våra egna och först och främst ha vår framtid säkrad inifrån, då vi är den typen av förening. Oavsett om IFK Göteborg eller någon annan klubb kommer, så är inte de uppe i allsvenskan förrän om ett par år, och vi vill bli bättre redan i höst, till nästa säsong. Vi ser över vår spelmodell, utbildningsmodell, och vill frigöra möjligheter för spelare att träna mer. Det är både för närtid och ett längre perspektiv. Vi är redan på väg någonstans och sedan ska vi givetvis klara oss kvar i allsvenskan i höst, men jag tror inte vi ska vara rädda för att saker händer. Konkurrens under sunda former är oftast bara nyttigt.

ANNONS

Crovin tycker avslutningsvis att dagens damallsvenska klubbar får se den möjliga, tuffare framtida konkurrensen som en drivkraft för att jobba vidare på sina olika sätt utifrån sina idéer kring vad som är bäst för den enskilda klubbens framtid.

Crovin anser att konkurrens driver affärer och tror på att den nya utvecklingen i slutändan kommer leda till ett större intresse för svensk damfotboll.

- I städerna, där konkurrensen blir helt annorlunda (med fler elitlag), tvingas de till att agera skarpare, lite annorlunda och möta något de inte haft. Det är lite skrämmande, men samtidigt en drivkraft. Det är så vi ser på det i varje fall och sedan får vi se vart det tar vägen och hur lång tid saker tar. Vi har också ett ansvar, precis som 13 andra lag i damallsvenskan, att försöka lyfta en produkt, som lyfts i Europa och genom svenska landslaget, men det är inte riktigt så publikmässigt i damallsvenskan. Inte i år i varje fall, inte på det sättet som man hade önskat. Vi får drivas av det här och inte vara rädda för det.

ANNONS

LÄS MER: MFF satsar på damerna - samma mål som herrarna: "Vill konkurrera i Europa"

LÄS MER: AIK-basens markering: "Många lag kommer inte överleva ekonomiskt"

LÄS MER: Landslagsspelare svarar om "nya" damallsvenskan: "MFF som namn kanske lockar fler"

LÄS MER: Utbildningsersättning väntas 2024: "Borde funnits på plats för längesedan"

LÄS MER: Transfersummorna blir större - men ny "Bennison-affär" kan dröja: "Tror det var en engångsgrej"