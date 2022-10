Därför vinner Rosengård SM-guld igen

För andra året i rad är svensk damfotbolls giganter återigen damallsvenskans nummer ett. Efter att Linköping inte lyckades med det de skulle, nämligen att inte förlora poäng mot bottenlaget IFK Kalmar, kan Rosengård fira sitt andra raka SM-guld.

Det finns så många anledningar till att SM-guldet hamnar i Malmö igen men låt oss titta på i alla fall några:

Caroline Seger

Har man den svenska landslagskaptenen i sin trupp, spelbar eller inte, så har man en fördel. Passionen och glöden för fotbollen lyser i Segers ögon oavsett om hon är på planen eller inte. Det är tydligt att Rosengårdkaptenen har varit högst delaktig i den andra halvan av säsongen trots sin skada. Hon har synts till vid sidlinjen, där hon har stöttat och drivit på sina lagkamrater och hennes närvaro måste belysas som en viktig del i Rosengårds sätt att kontrollera spelet och matcherna som de har gjort sen Seger fick operera sin häl som hon nu rehabar för fullt.

ANNONS

Vinnarkulturen

I Rosengård vinner man - både matcher, titlar och kampen om att signa de absolut bästa spelarna på marknaden. Kom igen, det är klart att erfarenhet av att spela under press, att vinna matcher trots att det är svårt med nyckelspelare skadade och att aldrig, aldrig ge upp det är saker som kännetecknar de nyblivna svenska mästarna. Skriver du på ett kontrakt som spelare eller ledare i Malmöklubben är målet alltid tydligt uttalat: ”Vi ska vinna allt som går att vinna och vi vill konkurrera ute i Europa.” Trots utmaningarna skandinaviska klubbar nu har när ligorna i till exempel England, Spanien. Tyskland och Italien satsar stora pengar så är Rosengård ändå smarta och strategiska, både i det taktiska på planen men också i sin strategi av spelarrekrytering.

Reneé Slegers

Att komma in och ta över efter Jonas Eidevall och vad som blev ett SM-guld redan förra säsongen är inte helt enkelt. Oavsett hur bra spelare man än har så krävs det ändå en tränares skicklighet i att kunna använda alla så att deras spetskvaliteter kommer fram och hjälper laget när det behövs. Trots att det har blivit ett par överraskande bottennapp i ligaspelet den här säsongen (jag tänker främst på förlusterna mot Piteå och Hammarby borta) så har Slegers klivit in och sett till att det synts att samma saker händer inte två matcher på raken. Sånt är viktigt, att komma tillbaka och visa vad man har lärt sig av att förlora. Jag vill ändå också tro att Slegers egen erfarenhet av damallsvenskan som spelare kan ha spelat en roll här, hon var en del av framgången i Linköping när det begav sig och har pratat om att Martin Sjögren (tränare i Linköping då) gick från att spela det vanliga 4-4-2 till 4-2-3-1 med lite andra inslag än bara framåt och direkt fotboll och att det kanske var lite ovanligt på den tiden (2016) där det idag krävs mycket mer taktisk kunskap än för tio år sedan om man ska hålla sig på toppen. Om damfotbollen växer, utvecklas och gör avtryck - då ökar också kraven på att upprätthålla kvaliteten och det har Slegers lyckats med.

ANNONS

Alltid en mix av de bästa

Är man inte Rosengård så kan man kanske stå på sidan och vara lite avundsjuk på det faktum att de bästa spelarna som vill spela i Sverige attraheras av att spela där. Det fina med Rosengård är att det alltid finns en hälsosam mix av unga talanger och de som är mer gamla i gamet. Det handlar heller inte bara om vilka unga spelare som helst utan ofta är det de absolut allra bästa i Skandinavien - jag tänker på Bea Sprung, Olivia Holdt och Sofie Bredgaard. Ingen skulle förvånas över om vi får se just de här tre nämnda spelarna ute i större klubbar i Europa inom kort. Therese Sjögrans sätt att göra affärer på och signa spelare, är ett sätt att hålla bollen i rullning hela tiden så att säga. Teckna längre kontrakt, utveckla dem och sälja dem senare så att det kommer pengar tillbaka in. Inte många svenska klubbar kan upprätthålla den businessen just nu och jag säger inte att Rosengård är rikast pengamässigt men deras strategi håller än och SM-guldet 2022 förtäljer en liten del av den historien.

ANNONS

Två omgångar kvar av Damallsvenskan återstår och kampen om de anrika Champions League-platserna fortsätter men Rosengård, de kan fira redan idag. Innan man förbereder sig för att ta emot det katalanska storlaget från Barcelona på torsdag.