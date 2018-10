Experten tror inte på "mätt" Fischer: "Klart hon vill avsluta på ett snyggt sätt"

På tisdagen presenterade Linköping en riktig värvningsbomb i form av landslagsförsvararen Nilla Fischer. Fischer kommer att ansluta till laget sommaren 2019 och har skrivit avtal över 2021.

- I sex säsonger har jag haft förmånen att spela för ett av Europas bästa lag där vi lyckats vinna många titlar under åren, säger Nilla Fischer. Det har varit roligt och utmanade att få spela på, och med den absoluta toppen! Nu ser jag framemot, och känner mig mycket inspirerad att återgå till de regerande svenska mästarna LFC. Det finns mycket jag hoppas kunna bidra med i deras jakt på titlar och Europaspel, sa hon i ett pressmeddelande.

Hanna Marklund är expert på C More och hon menar att det är viktigt för damallsvenskan att landslagsprofilerna vänder hem till Sverige under slutskedet av karriären, likt Kosovare Asllani och Lotta Schelin gjort tidigare.

- Det är otroligt viktigt att de kommer tillbaka, att man får erfarenheten och att det går tillbaka till de yngre spelarna. Linköping vill ju fostra de yngre spelarna och hitta talanger. Då behövs det ändå den här typen av erfarenhet och att man som ung spelare tidigt får spela med spelare som har den typen av erfarenhet. Det gör att man kan utvecklas snabbare, säger hon.

- Sedan är det synd ändå att det inte längre är så att spelarna spelar i damallsvenskan då de är på sin topp av karriären. Så ser det inte ut nu. Då blir det näst bästa i alla fall att få hem dem. Både intressemässigt men också med tanke på erfarenheten.

Nilla Fischer kommer ansluta till LFC precis efter att hon gjort sitt sista VM med Blågult. Dessutom har Fischer vunnit otaliga titlar med Woflsburg och hunnit fylla 34 år. Men att det finns någon risk för att hon skulle vara mätt, det tror inte Marklund.

- Hon har gjort de största grejerna men hon är professionell som spelare och som människa. Klart att hon vill komma hem och bidra och avsluta på ett snyggt sätt. Jag är inte orolig för att hon skulle komma hem utan att tillföra, men det är en skillnad på att få spelare som är på toppen av sin karriär eller om man kommer hem mer för att avsluta.

Marklund menar att Fischer håller en otrolig hög nivå, vilket hon visade inte minst i VM-kvalavgörandet mot Danmark.

- Hon är otroligt stabil. Hon har alltid en hög nivå, både mentalt och vad gäller ledaregenskaper och jag tycker att man såg det ännu mer mot Danmark. När man verkligen ville att hon skulle vara klockren, då gjorde hon en riktigt bra match.