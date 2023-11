Falk bedrövad efter förlorade seriefinalen: "Sjukt surt"

Häcken reste upp till Stockholm för att bärga SM-guldet. När matchklockan i matchen mot Hammarby hade slagit 23 minuter ledde Bajen med 3-0. En chockstart som Häcken sedan aldrig hämtade sig från. Matchen slutade 3-2 och efteråt var målvakten Jennifer Falk otroligt besviken.

- Alltså. Just hur vi hanterar den starten, så gör vi det ju bra efteråt. Vi ändrade lite och fick in två mål. Vi hade ju gärna behövt ett till. Men, ja, första 25 minuterna var otroligt tunga och inte tillräckligt bra helt enkelt, säger hon till Fotbollskanalen.

1-0 målet kom redan i den 2:a minuten efter en omdiskuterad straff. Jennifer Falk berättar om sin syn på straffsituationen och hur hon tycker straffen påverkade matchen som helhet.

Annons

- Där och då så vet jag inte. Men jag har hört i efterhand att folk inte tyckte det var straff. Så det är ju otroligt surt att den kommer direkt in i matchen. Det är klart det påverkar. Det påverkar ju matchbilden. Sjukt surt, säger hon.

Senast lagen möttes på Tele2 inför mycket publik i finalen av svenska cupen vann Hammarby också. Den gången med 3-0. Falk tror att laget kan ha en tendens av att bli tagna av stunders stora allvar.

- Så kan det säkert vara. Ja, det är klart att det kan påverka. Det är säkert olika för alla, säger Falk.

Ni hade inför matchen endast släppt in sju mål i år. Nu släpper ni in tre mål på 23 minuter. Är det en smäll för självförtroendet, när en del av er identitet är att vara så starka bakåt?

- Jag vet inte. Jag hoppas inte det. Vi har försvarat otroligt bra som lag genom hela säsongen. Det måste vi ta med oss. Idag släpper vi in tre mål, men vi har bara släppt in sju mål innan dess. Jag måste försöka ta med mig det.

Annons

Än är inget kört för Häcken. Laget har fortfarande chans på SM-guld. Även om Hammarby nu är i förarsätet. Målvakten pratar om att det inte finns så mycket annat att göra än att deppa ihop och komma igen.

- Det enda jag försöker tänka på nu är att vi har en match kvar. Det är inte över. Vi ska göra allt vad vi kan i den matchen. Vi måste fokusera på nästa match. Jag vill bara spela nästa match nu, helst idag, avslutar hon.

Hammarby klev i och med segern förbi Häcken i tabellen på målskillnad. De bägge lagen har 56 poäng men Hammarby har fyra plusmål till godo. Bakom skuggar Linköping med 55 poäng. Nästa lördag avgörs allt i damallsvenskans sista omgång.